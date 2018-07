Magda Marinkónak rácsok mögött kell leélnie az életét

Arkan sorozatgyilkos katonája magyar fegyházból szerb börtönbe kerül

Jövő januárban elméletileg szabadulhatna az 1995-ben életfogytiglanra ítélt szabadkai sorozatgyilkos, Magda Marinko, akit 1994. január 28-án fogtak el a magyar rendőrök. Az ítélet szerint 25 év elteltével vizsgálható felül a feltételes szabadlábra helyezése, ám a vajdasági bűnöző nem szabadulhat, azonnal átadjuk Szerbiának, ahol negyven év fegyház vár rá ugyancsak sorozatgyilkosságért.

Elméletben már csak hónapokat tölt a magyar fegyházban Magda Marinko, a „délvidéki terminátor”, akit jogerősen 1995-ben ítéltek életfogytig tartó fegyházra. Feltételes szabadlábra helyezését 25 év elteltével vizsgálhatják, erre január végén kerülhet sor.

A négy ember meggyilkolásáért elítélt szerb állampolgárt büntetése letöltése után ki kell utasítani az országból. Így feltételes szabadulása helyett kommandós kísérettel, kéz- és lábbilincsben a magyar–szerb határra szállítják majd, hogy átadják a szerb hatóságoknak.

Szerbiában a hírhedt Arkan kapitány nevével fémjelzett szabadkai halálkommandó tagjaként elkövetett bűnökért, öt gyilkosságért halálra ítélték, ám az országban 2001-ben megszűnt a halálbüntetés, így Magda Marinkóra újabb 40 év fegyház vár – 96 évesen szabadulhat, ha megéri.

A szabadkai Magdát 1994. január 28-án fogták el (innentől számítják a 25 évet), miután becsalták a kecskeméti kapitányságra útlevél-ellenőrzés indokával. A légiót is megjárt különítményes háborús bűnös nekiugrott az őt beidéző rendőrtisztnek, és megpróbált az ablakon kiugorva kitörni, ám három rendőr segítségével leteperték.

Szinte azonnal felmerült, hogy Magda szándékosan követte el a hatósági személy elleni erőszakot, hogy biztosan elrendeljék az előzetes letartóztatását, lévén ez volt az egyetlen reménye arra, hogy ne öljék meg. A hazai és a szerb alvilág tagjai ugyanis többmilliós vérdíjat tűztek ki a fejére, mivel Magda sokat tudhat Arkan kapitány és vörössapkás különítménye, valamint a szerb titkos­szolgálatok együttműködéséről.

A nyomozást vezető és az elfogásban is részt vevő Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes szerint Magda profi zsoldos és bérgyilkos. Mint azt e sorok szerzőjének korábban elmondta: a férfi 1993–94-ben nemcsak hazánkban, hanem a Vajdaságban is sorozatban ölt, és a gyilkosságoknál használt fegyvereket vizsgálva rájöttek, hogy a Szerbiában és Magyarországon történt emberölések között összefüggés, sőt fegyverazonosság is van.

Magda ellen azonban nem volt elég bizonyíték, így idegenrendészeti indokkal idézték be a rendőrségre. A nyomozás során pedig csőbe húzták. Az egyik gyilkosság helyszínén az áldozat lába alatt találtak egy cédulát, rajta a felirattal: „Marinko, hívd fel Peppinót” és egy telefonszámmal. A cédulát betették Magda lefoglalt névjegykártyái közé. Minden kártyáról megkérdezték, hogy az kié, és honnan ismeri, Magda pedig a „peppinós” cetliről is elmondta, hogy azt kitől kapta és miért, valamint hogy ki az a Peppino. Kihallgatói közölték vele, hogy a cetlit egy helyszínen találták, kiesett a zsebéből. Magda csak annyit mondott: „Ez nem volt fair.”

A délvidéki terminátor az ítélet után a fegyházban halállistát készített, amelyen a kihallgatói is szerepeltek Kovács Lajos mellett.

Magda szerb társaival 1993. december 19-én Kecskeméten az otthonukban gyilkolta meg H. A. vállalkozót és feleségét, valamint egy szerb férfit, a vendégüket. Orosházán 1994. január 5-én végezték ki a korábban eltűnt Farkas Helga egyik nőrokonát.

A családapát elcsalták otthonról, majd az asszonyt zsineggel megfojtották, előtte a két gyermekét megbilincselve bezárták a szobájukba. A szegedi cukrászt, Z. Nagy Bálintot, valamint feleségét, 16 és 10 éves gyermekét 1994. január 23-án ölték meg.

A család meggyilkolását nem tudták rábizonyítani Magdáékra, akik ebben az időszakban Palicson és Szabadkán nyolc embert végeztek ki.