Ma valóság a magáért kiállni képes ország

Orbán Viktor a száz éve elhunyt Tisza Istvánt méltatta

A szocialista operett-köztársaság vezére és csatlósai gyűlölték, mert büszke volt és erős, és mert annak a népnek az öntudata hatotta át, amely már ezer éve él és túlél Európa szívében – mondta Tisza Istvánról az egykori miniszterelnök halálának századik évfordulóján tartott megemlékezésen Orbán Viktor. A kormányfő úgy vélte: meg kell becsülni, hogy Magyarországnak ma van szuverenitása, saját útja, erős gazdasága.

– Az erős, magáért kiállni képes ország, amelyet Tisza István politikai pályafutása legfontosabb céljának tartott, ma valóság – mondta Orbán Viktor szerdán Budapesten, gróf Tisza István Kossuth Lajos téri emlékművénél, a néhai politikus halálának 100. évfordulója alkalmából tartott koszorúzási ünnepségen. A kormányfő kijelentette: meg kell becsülni, hogy Magyarországnak ma van szuverenitása, saját útja, erős gazdasága, határokon átívelő nemzeti összetartozása, és vannak erős szövetségesei.

Orbán Viktor a megemlékezésen a Magyarország miniszterelnöki tisztségét két ízben is betöltő Tisza Istvánt ízig-vérig nemzeti politikusnak nevezte, aki nem osztályok, nem úri klikkek, nem ideológiák, nem pénzügyi csoportok, hanem a teljes magyar nemzet érdekét tartotta szem előtt, és minden magyar kortársánál pontosabban értette Magyarország, a Monarchia és Európa helyzetét. Még ma is nehéz megérteni, hogy 1914 nyarán Európa miért szorította saját halántékához és miért sütötte el a pisztolyt.

Az egész úgy indulhatott: hoztak egy rossz döntést Bécsben, egy másikat Berlinben, egy harmadikat Szentpéterváron, egy negyediket Párizsban és egy ötödiket Londonban, s a sok rossz döntés összeadódott egy egész Európát felőrlő katasztrófává – mondta. Hozzátette: a magyarok nem voltak abban a helyzetben, hogy a sok rossz döntés árnyékában jó döntést tudjanak hozni.

A miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ma is a világpolitika átrendeződésének éveit éljük, ma is hódítanak önveszélyes eszmék.

– Ma is észnél kell lennünk, mert egész hazánk rámehet, ha kiengedjük a kezünkből a sorsunk irányítását – mondta Orbán Viktor, akinek szavai szerint Tisza István azzal az elhatározással lépett a politika pástjára, hogy legalább egy építőkövet tudjon vinni a magyar nemzet jövőjének megalapozásához.

A háborús összeomlás, a vörösterroristák pusztítása és az ország kétharmadának elcsatolása után ezek az építőkövek jelentették azt az alapot, amelyre a két háború közötti korszak nagy magyar államférfijai, Bethlen vagy Klebelsberg építkezni tudtak.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy az őszirózsás puccsal hatalomra jutott ellenfelei Tisza Istvánnak még a halálával sem tudtak mit kezdeni. A szocialista operett-köztársaság vezére és csatlósai úgy voltak vele, mint a régi történelmi Magyarországgal: gyűlölték, mert büszke volt és erős, és mert annak a népnek az öntudata hatotta át, amely már ezer éve él és túlél Európa szívében – fogalmazott.