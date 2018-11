FRISS

Lyukra futott a CEU, nem jött be a trükközés

A Soros-egyetem rektorhelyettese mutatott rá: nem felelnek meg a felsőoktatási törvénynek

Megerősítette a Magyar Idők által közölteket az amerikai CEU fiktív voltáról a Soros-egyetem rektorhelyettese. Enyedi Zsolt lapunknak elismerte, hogy nem rendelkeznek anyaintézménnyel az Egyesült Államokban, és az egyetlen kinti képzésük oklevelet, s nem diplomát ad.

Enyedi Zsolt, a Közép-európai Egyetem (CEU) rektorhelyettese saját szavaival ismerte el tegnap lapunknak, hogy a CEU és a Bard College (BC) közötti együttműködési megállapodás keretében indított képzés az egyenlőtlenségek kutatásáról nem mesterképzés, hanem oklevelet adó szakirányú továbbképzés. Később e-mailben hozzátoldotta a posztgraduális szót is. A rektorhelyettes szavaiból világosan kiderül, hogy életszerűtlenek e „szakra” (vagy inkább tanfolyamra?) történő jelentkezés feltételei. Mint mondta, az amerikai CEU-s képzésre csak azok iratkozhatnak be, akik CEU- vagy BC-diplomával rendelkeznek, ám emellett még fennáll a hallgatói jogviszonyuk a két egyetem valamelyikén. Más szavakkal: nem elegendő feltétel a diploma, hanem egy másik – valóban posztgraduális – képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek csak az amerikai CEU szakára. A felvételen Janet Stetson éppen azért említi az Erasmushoz hasonló Study Abroad programot, mert nincs tudomása posztgraduálisnak minősülő CEU-s egyetemi képzésről az Egyesült Államokban.

Enyedi Facebook-oldalán legutóbb azt hangoztatta: átküldte lapunknak a New York oktatási hivatala igazgatójának hivatalos levelét, amiben leszögezi, hogy a Bard College-dzsal való együttműködés keretében, valamint attól függetlenül New York városában, felsőfokú oktatást végeznek New York államban. A New York-i mesterképzés – amelyről cikkünkben beszámoltunk – szintén nem teljesíti a magyar felsőoktatási törvény kritériumait, hiszen Enyedi Zsolt tájékoztatása szerint abban a városban sem rendelkezik a CEU anyaintézménnyel, mindössze részlegesen kihelyezett, túlnyomórészt Budapesten zajló fiókképzést folytatnak.

A rektorhelyettes megjegyezte, hogy a felvételen beszélő Janet Stetson, aki a Bard College Mesterképzésért Felelős Tanulmányi Osztály vezetője, személyesen nem foglalkozik a CEU programjával. A tanulmányi osztály vezetőjeként azonban Stetson ismeri a két egyetem Amerikában futó programjait, és hangsúlyozta, hogy az USA-ban nem indított egyetemi képzést a Soros-egyetem.

Filippov Gábor politológus Facebook-oldalán azt írta, hogy a Bard tanulmányi osztályvezetője nem a CEU saját New York állambeli képzéséről beszél, hanem a CEU bardosoknak nyújtott kurzusairól, tehát „a CEU és a Bard oktatási együttműködéséről”. Nem is állt több lapunk szándékában, mint bemutatni ennek a megállapodásnak az ürességét. Filippov azt, hogy a Bard hallgatói nem tudnak CEU-s posztgraduális diplomát szerezni, úgy kommentálja, hogy „miért is tudnának?”, ám ez is az együttműködési megállapodás hiányos voltára utal.

A Soros-egyetem tavaly szeptemberben kötött együttműködési megállapodást az amerikai Bard College-dzsal, ezzel próbálták biztosítani magyarországi működésüket. A felsőoktatási törvény tavalyi módosítása előírja, hogy a hazánkban működő külföldi egyetemek csak akkor adhatnak ki külföldi diplomát, ha a származási országukban rendelkeznek anyaintézménnyel. A CEU máig nem felelt meg a fenti kritériumoknak, ám Kovács Zoltán kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is leszögezte, hogy a Közép-európai Egyetem működését semmi nem veszélyezteti, az integráns része a magyar felsőoktatásnak.