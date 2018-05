Levitézlett LMP-s körök támadása

Schiffer András a Karc FM-nek: Ha az ellenzék csak diktatúrázik, akkor nem lesz változás

Szemenszedett hazugságnak nevezte Hadházy Ákos vele szemben megfogalmazott vádjait Schiffer András, aki a Karc FM-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: amíg az ellenzék a helyek és pénzek elosztásával van elfoglalva, és közben diktatúrázik és csalást emleget, minimálisak a változás esélyei.

Nem tudok hozzászólni a „hangfelvétel-kultúrához”, mert technikai analfabéta vagyok, de ilyen kiszivárogtatásokra korábban az LMP-ben nem volt példa – nyilatkozta Schiffer András, a párt volt országgyűlési képviselője az LMP verekedési botrányáról a Karc ­FM-en.

A rádió Álláspont című műsorában az ügyvéd rendkívül elszomorítónak és szégyenletesnek nevezte, hogy az LMP volt társelnöke, Hadházy Ákos és egyik tagja, Sallai Róbert Benedek egymásnak ment a párt etikai bizottságának ülésén, és erről még egy hangfelvétel is eljutott a sajtóhoz. Szerinte ilyen jelenetek akkor fordulhatnak elő egy pártban, amikor megszűnt az értékközösség a tagok, a politikusok között.

Hadházy vádjaival kapcsolatban, miszerint a háttérben perrel fenyegette volna meg a jelölteket, ha visszalépnek, Schiffer kijelentette: „a hülyeséget lehet fokozni a végtelenségig”, de az igazság az, hogy a választási vereség után az LMP-ben „levitézlett körök” hadjáratot indítottak ellene, ahelyett, hogy önvizsgálatot tartanának.

– Kínosan ügyeltem rá, hogy a jelöltek közül senkit föl ne hívjak a kampány idején. Egy ember keresett meg, Tenk András, a csepeli jelöltünk, aki végül visszalépett. Szemenszedett hazugság tehát, amit Hadházy állít – fogalmazott Schiffer András.

Szerinte a megbukott társelnök ezt az ügyet is arra próbálja felhasználni, hogy a média ezzel foglalkozzon, és ne azzal, hogy korábban azt ígérte, leteszi a mandátumát, és visszamegy Szekszárdra, ha Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP megnyeri a 2018-as választást. Ezért is értelmezhetetlen, amit most a mandátumának átvétele kapcsán Hadházy összevissza beszél – közölte az ügyvéd. – Amíg az ellenzéki oldalon a helyek és pénzek elosztásával vannak elfoglalva, és ezzel párhuzamosan megy a diktatúrázás és csalásozás, minimálisak a változás esélyei Magyarországon – hangsúlyozta a volt képviselő.

A választási vereség egyik okaként említette, hogy az ellenzék nem vette figyelembe a valós helyzetet. Mint fogalmazott: „a Habony-művek” növesztett egy jókora véleménybuborékot, amelybe közel hárommillió ember belefért, de ezen kívül van egy liberális véleménybuborék is az ellenzéki oldalon, amit csak néhány tízezer ember fúj nagyra. – Ehhez képest még szép eredmény az is, amit az ellenzék elért április 8-án – tette hozzá.

A Gyurcsány Ferenccel folytatott összefogási tárgyalásokról szólva kifejtette: sajnos nyolc év sem volt elég, hogy a balliberális pártok szembenézzenek a 2002 és 2010 közötti kormányzással. – Ha egy vereség után egy konglomerátum nem képes arra, hogy tisztességgel elismerje a hibáit a választók előtt, és közölje, ezeket a hibákat kijavítjuk, ha nekünk szavaztok bizalmat, miből gondolják, hogy valaha is vissza tudnak keveredni a hatalomba? – tette fel a kérdést az LMP egyik alapítója.

– Ha pedig egy párt – vagyis az LMP – világosan a 2010 előtti kormányzással szemben határozza meg magát, őszintén meg kell indokolnia, hogy miért fog mégis össze ezzel a társasággal, s miért tartja minőségileg jobbnak az ő kormányzásuk időszakát a jelenleginél. Ez azonban nem történt meg – vélekedett Schiffer András.

A volt képviselő úgy gondolja, hogy ezzel együtt a Ron Werber-i stratégia az LMP-t érzelmileg és kulturálisan is elkezdte átpozícionálni a baloldalra, ami végzetes tévedés volt. Innentől kezdve várható volt, hogy egy szobában találják magukat Gyurcsány Ferenccel – fejtette ki. Elismerte ugyanakkor, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester-választás után ő maga is azt mondta Szél Bernadett miniszterelnök-jelöltnek: egy MSZP–DK–Jobbik–LMP nyílt színi együttműködéssel „föl lehet jönni a Fidesz nyakára”, ám ha erre az említett pártok nem hajlanak, úgy az LMP-nek ki kell vonulnia a tárgyalásból.

– Ehhez képest jött a whiskyzés meg a benzinkutazás – jegyezte meg Schiffer arra utalva, hogy az LMP politikusai az utolsó, választás előtt pillanatig még egyeztettek az együttműködésről zárt ajtók mögött, illetve titokban a DK-val és a Jobbikkal. Szerinte tehát nem az együttműködés keresése volt a probléma, hanem a mérhetetlen következetlenség.

Vona Gáborról és a pártjáról a volt képviselő többek között kijelentette: aljas dolognak tartotta, amikor korábban a Jobbik megpróbált ráúszni az antiszemita indulatokra, de a párt politikusainak nagy részét nem tartja alapvetően rasszistának. Szerinte azonban a néppártosodási folyamatból nagyon hiányzott Vonáék részéről egy mondat, mégpedig az, hogy a Jobbik a holokausztot a magyarság tragédiájának tekinti. E nélkül hiába jár valaki a Spinoza Házba vagy kíván boldog hanukát az ünneplő zsidóságnak.

Schiffer az interjúban kitért az európai uniós politikára is. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazánknak nyújtott uniós támogatás nem könyöradomány, hanem a nyugati hatalmak piacszerzésének kompenzációja. Ennek fő haszonélvezői ráadásul a centrumországokból beköltöző nagyvállalatok, ezért nem gondolja, hogy bármilyen indokkal felfüggeszthetik ezeket a támogatásokat.

A migrációval kapcsolatosan kifejtette: szerinte keményen külön kellene választani a menekültügyet a bevándorláspolitikától, s felső korlát nélküli betelepítést semmilyen jogcímen sem lehetne megengedni Európában, mert a kontinens integrációs kapacitásai kimerülőben vannak.

Közös európai megoldásra van szükség a tömeges migráció kezeléséhez, de ebbe minden tagállamnak bele kell szólnia, nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy Magyarországnak vagy más országoknak hány embert kötelező befogadnia – hangsúlyozta Schiffer András.