Lévai Katalin szerint sokan várnak egy új hangra

A baloldali pártok adósak maradtak az alternatívák felmutatásával

– A baloldali pártok az elmúlt években egymással voltak elfoglalva, és adósak maradtak az alternatívák felmutatásával, ez vezetett oda, hogy mára ilyen helyzetbe jutottak – jelentette ki a Magyar Időknek adott interjújában Lévai Katalin. A Medgyessy-kormány esélyegyenlőségi minisztere visszautasítja, hogy a Fidesz malmára hajtaná a vizet azzal, hogy pártja, a Lendülettel Magyarországért is indul a választáson. Elmondása szerint tárgyaltak a baloldali pártokkal a lehetséges összefogásról, de végül elutasították őket. Arról, hogy az MSZP alelnöke, Gőgös Zoltán féregnek nevezte, Lévai Katalin úgy fogalmazott: ha egy magát szociáldemokratának nevező párt vezetője emberi és női mivoltában durván sértegeti, s ettől a pártja nem határolódik el, akkor az a politikai formáció nem beszélhet többé hitelesen az emberi és a női jogok védelméről.

– Pár hete még az ellenzéki összefogást sürgető, a választási részvételre mozgósító szakértői csapat, a V18 tagjaként mutatkozott. A napokban viszont bejelentette, hogy a Lendülettel Magyarországért elindul a választáson, ön pedig pártja egyik jelöltjeként Zuglóban méreti meg magát. Mi történt ez alatt a pár hét alatt?

– Intenzíven jártuk az országot, és nagyon sok jó jelöltet találtunk. Egyre több pozitív visszajelzés érkezett, ami megerősített minket abban, hogy amit csinálunk, az jó és szükség van rá. Egyszerűen elkezdett élettel feltöltődni a párt. A mai napig maximálisan egyetértek a V18 törekvéseivel, aminek viszont alapkoncepciója, hogy egyetlen párt mögé, mellé nem sorakozik fel. Mivel a Lendülettel Magyarországért közben beindult, összeegyeztethetetlennek tartottam, hogy a V18 tagja legyek, ezért a tagságomat a választások utánig felfüggesztettem. Ami pedig Zuglót illeti: rengeteg megkeresés érkezett hozzám. A fővárosban Zuglóban él a legtöbb idős ember, a Lendülettel Magyarországért pedig elsősorban az idősek, a középkorúak és a nők pártja.

– Konkrétan mit ígér a zuglói választóknak, miért szavazzanak önre?

– A legtöbb panasz és kérés a közlekedéssel kapcsolatban érkezett, ami összefügg azzal, hogy sok idős ember él a kerületben. A négyes metró megáll a Keletinél, így szükség lenne legalább egy olyan kötött pályás gyorsvillamos-vonalra, amely elmegy a Bosnyák térig. Mivel Zuglót két vasúti vonal is érinti, nagy a zajterhelés, ezért sokan egy zajfogó fal felállítását szeretnék. De sokan panaszkodtak a vasúti sínek környékén lerakott szeméthalmokra is. Az egyedülálló idős asszonyok az otthoni szociális ellátás javítását, illetve a bentlakásos otthonok várólistájának csökkentését szeretnék. Főként ezen problémák képviseletét, megoldását várják tőlem, tőlünk a zuglóiak.

– Programjukban a nyugdíjasok helyzetének javítása, a szegénység mérséklése, a fiatalok elvándorlásának megállítása vagy a női egyenjogúság ügye szerepel. Ezekkel a jelszavakkal kampányol a többi baloldali ellenzéki párt is. Mitől hangzik ez másként az önök szájából?

– Nem tetszik nekünk, hogy a kormány csak a kampány idején osztogat bonbonokat az időseknek. Ma a nyugdíjasok egyharmada él a létminimum alatt, amelyen nem segít egy egyszeri, 13. havi juttatás sem, amit most újra ígérnek a szocialisták. A mi álláspontunk szerint a mostani 28 500 forintos nyugdíjminimum méltatlan a kormány által hangoztatott gazdasági növekedéshez képest. Ez nem maradhat így. Fontos számunkra a középkorúak helyzete is. Ők nem lehetnek biztosak abban, hogy lesz nyugdíjuk 10-20 év múlva, hiszen a fiatalok elvándorlásának egyik következménye, hogy nem lesz, aki befizet. Az emberek drámai biztonságvesztést élnek át, ami a rendszerváltás idején tapasztaltakhoz hasonlítható, amikor nem tudtuk, mit hoz a jövő. Mindeközben négymillió szegény ember van az országban, s az egyenlőtlenségek tovább nőnek. A kabinet a középosztályt, a felső középosztályt hozza kedvező helyzetbe az adópolitikával, a családpolitikával, mi viszont egy olyan elosztórendszert tartunk helyesnek, amely a szegényebbeknek is kedvező, számukra is esélyt teremt.

– Közlésük szerint mind a 106 egyéni választókerületben állítanak jelöltet. Ez még ismertebb, akár parlamenti képviselettel rendelkező pártoknak is nehézséget okoz. Konkrétan hány jelöltjük van?

– Az az igazság, hogy amióta bejelentettem az indulásomat, valóságos áradat indult el felénk. Néhány körzetben azonban még folyik az egyeztetés, de bízom benne, hogy az indulásra meglesz az összes jelölt.

– Honnan lesz pénzük kampányra, jelöltjeik támogatottságának mérésére?

– A kampányfinanszírozási támogatásból. Annyi pénzünk biztosan nem lesz, hogy mind a 106 kerületben mérjünk, ott viszont mindenképpen, ahol komoly eséllyel indul a jelöltünk.

– A Lendülettel Magyarországért amint bejelentette indulását, rögtön a baloldal célkeresztjébe került. Azt mondják, a Fidesz malmára hajtják a vizet, mert indulásukkal megbontják az összefogást.

– Bántónak és igazságtalannak érzem ezeket a kritikákat. Én évtizedek óta ugyanazt az értékrendet vallom és képviselem, ugyanaz az européer szociál­demokrata vagyok, aki voltam. Egyébként pedig egy ellenzéki összefogásnak mi is a részesei szerettünk volna lenni. És most hiába haragszanak ránk egyesek amiatt, hogy elindulunk, hangsúlyozom: ma még nagy kérdés, hogy valójában kik az esélyes jelöltek. Láttunk már példát arra, hogy hiába volt ismert, esetleg népszerű valaki, mégsem tudott nyerni. Ennek eldöntése a választók kezében van. Szükség van egyfajta előválasztásra a fontos körzetekben, ahol a jelölteket megmérik. S ha a mérések azt mutatják, hogy más jelölt esélyesebb a győzelemre, mint mi, hajlandók vagyunk visszalépni. Ha viszont a mérések szerint mi állunk jobban, elvárjuk a többi párttól, hogy ők lépjenek vissza a mi javunkra. Nincs előre lefutott meccs.

– Tárgyaltak egyébként azokkal a pártokkal, amelyek most támadják önöket?

– Sok párttal, sok szinten folytattunk egyeztetéseket. Éppen a lehetséges szövetségkötésről, együtt indulásról szerettük volna őket meggyőzni. Az elején voltak biztató jelek, de végül elutasítottak bennünket. Így azután nagyon határozottan elkezdtünk önmagunkon dolgozni, és ennek lett is eredménye. Mi nem azzal kampányolunk, hogy rontjuk a politikai ellenfeleink hitelét. Éppen ellenkezőleg: bizalomkampányt hirdetünk, és elsősorban a választók támogatását szeretnénk elnyerni.

– Indulásuk lényegében a baloldal kritikájaként is felfogható?

– Amikor az MSZP színeiben politizáltam, a párt 25 százalékon állt, most pedig tíz körül. A baloldali pártok az elmúlt években egymással voltak elfoglalva, és adósak maradtak az alternatívák felmutatásával, ez vezetett oda, hogy mára ilyen helyzetbe jutottak. Nekünk viszont van alternatív társadalomképünk a kormányzati politikával szemben. Több egyenlőséget, igazságosabb elosztást, nagyobb társadalmi mobilitást szeretnénk. Mert egy szétdarabolt társadalomban a szűk elit kivételével mindenkinek rossz élni.

– Juszt László politikai prostituáltnak nevezte, Gőgös Zoltán, az MSZP alelnöke pedig undorító féregnek. Ez lenne a demokrata tónus?

– Ha egy magát szociáldemokratának nevező párt vezetője emberi és női mivoltomban durván sérteget, nyilvánosan gyalázkodik, s ettől a pártja nem határolódik el, akkor az a párt nem beszélhet többé hitelesen az emberi és a női jogok védelméről. Egy ilyen megnyilvánulás egyébként őt minősíti, nem engem. Az én lelkiismeretem tiszta: ugyanazokat az értékeket képviselem, amelyeket mindig is. És nagyon más a stílusom, sosem gyalázom a politikai riválisaimat. S minden jel szerint erre az új hangra sokan várnak.