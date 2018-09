Leslie Mandoki: Sok magyar rockzenész megérdemli a történelmi igazságtételt

A történelem még tartozik az igazságtétellel a kommunista diktatúrában államilag tönkretett magyar rockzenészeknek – mondta el a 888.hu-nak nyilatkozó Leslie Mandoki. A Németországban élő világhírű magyar zenész arról is beszélt, hogy egyedül Magyarország száll szembe a kaszinókapitalizmussal, és hogy a nyugat-európai közvéleménynek le kellene állítania az illegális migrációt vagy meg kellene végre követelnie a bevándorlóktól az egyetemes európai értékek elfogadását. A művész szerint Európának egyértelműen ki kellene állnia a női egyenjogúság megőrzése, illetve a homofóbia, az antiszemitizmus és a gyermekházasságok elutasítása mellett.

A világhírű zenész az interjúban azzal kezdte: Szerintem a kommunizmus megdöntésében – és ebben igazat adok Mihail Gorbacsov barátomnak, akivel sok éjszakát átbeszélgettem erről – nagy szerepe volt a rock- és a progresszív rockzenének. Minden diktatúra imádta a slágeres könnyűzenét, mert az elterelte a figyelmet a diktatúra szörnyűségeiről.

Nem véletlen, hogy Sztálin és Hitler ugyanúgy gyűlölték és üldözték a dzsesszzenét.

Ha a Szörényi-Bródy kettősnek, Demjén Ferencnek és legfőképpen a Syriusnak nem vágták volna el a nemzetközi útját államilag, akkor szerintem belőlük biztos, hogy világsztárok lettek volna. A Syriusnak az Ördög álarcosbálja című albuma – az egyetlen nyugati országban, ahol megjelenhetett – Ausztráliában number one, tehát listavezető volt, mert az egy világszínvonalú lemez volt. De ugyanígy kiváló minőséget képvisel például Szakcsi Lakatos Béla is, akit én segítettem két albuma felvételében – mondta Leslie Mandoki.

A Sargentini-jelentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: Én vettem a fáradságot – mivel a szülőhazámról, Magyarországról van benne szó – és elolvastam ezt a jelentést.

Szerintem ha valaki a mai sikeres Magyarországot akarja kritizálni, akkor ennek a jelentésnek a szövegénél komolyabban kéne vennie saját magát.

Ez a Sargentini-jelentés egész egyszerűen intellektuálisan, politikailag, történelmileg, tartalmilag teljes egészében annyira nívótlan, hogy az már-már nevetséges. Ezt nem lehet komolyan venni. Ha valaki elolvassa ezt a politikai jelentést, akkor sajnos azt láthatja, hogy ez csak egy teljesen megalapozatlan, együgyű vagdalkozás, ami egész egyszerűen rosszul van megírva.

Ebben a jelentésben nem néztek utána semminek és nem vizsgáltak ki semmit, de szerepelnek benne háromszoros feltételes módban megírt, illetve téves állítások. Leírják, hogy a magyar választások teljesen rendben zajlottak. Majd kritikaként megjegyzik, hogy viszont rossz volt a hangulat. Ez a vád.

Ez annyira komolytalan, hogy én tulajdonképpen valójában végtelenül tisztességtelennek tartom, hogy egyáltalán az Európai Parlament ilyen hülyeségekkel foglalkozik.

Az EU-bürokraták azért támadják Magyarországot, mert a magyar nép a szociális piacgazdaságot preferálja a kaszinókapitalizmussal szemben, és Magyarország nem akar korlátlanul és kontrollálatlanul olyan más kultúrákból érkező illegális bevándorlókat befogadni, akik elutasítják az európai értékrendszert. Pedig az EU parlamentjének sok fontos feladata is lenne, mint például a környezetvédelemnek a mostaninál sokkal hatékonyabb megszervezése az egész kontinensre – fogalmazott a zenész.

Leslie Mandoki felhívta a figyelmet:

Ha figyelembe vesszük, hogy Jean-Claude Junckert csak Anglia és Magyarország nem választotta meg, valamint ha felidézzük azt is, hogy milyen, az államfőknek kijáró ünnepélyes protokollal fogadta Junker bizottsági elnök a pénzgazdaság nagyon sikeres spekulánsait, akkor a Sargentini-féle támadás nagyon egyszerűen a helyére tehető.

Hozzátette: Szerintem Magyarország egy büszke európai ország, Budapest pedig egy csodálatos kozmopolita világváros. Hála a magyar tartásnak, a zsidóság Budapesten biztonságban van, amit viszont sajnos nem lehet Párizs, Brüsszel vagy Berlin sok kerületéről elmondani. Az amerikai zsidó barátaim, művésztársaim sokszor kiemelik, hogy nagyon tisztelik a magyarországi zsidóság társadalmi elismertségét. Én úgy látom, hogy

Magyarország most harmóniában, fiatalos lendületben él, tele pozitív energiákkal és csodálatos tehetségekkel. Stabil, prosperál és növekszik ez az ország és minden joga megvan ahhoz, hogy egészséges önbizalma legyen.

Tisztelem ugyanakkor azt is, hogy a magyarok miniszterelnöke mennyire határozottan képviseli a magyar lélekhez tartozó értékrendszert is. Szerintem az becsülendő, hogy most az emberekért, az emberek lelkeiért és a magyarságért történik sok minden Magyarországon.

Teljesen egyértelmű, hogyha masszív és tömeges a bevándorlás Európába olyan kultúrákból, ahol más értékrendszerek vannak, akkor ezt a helyzetet csak két módon lehet megoldani.

Az egyik lehetőség, hogy ezt a bevándorlást teljesen leállítjuk. A másik lehetőség pedig az, hogy a bevándorlókat az első naptól fogva teljesen világosan és egyértelműen kötelezzük a mi értékrendszerünknek az elfogadására

– nyilatkozta a világhírű zenész.

A teljes interjút IDE KATTINTVA olvashatják.