Lehetnek még Portik-felvételek

Az egykori olajos vállalkozón kívül senki nem fér a svájci trezorhoz és a bankszámlához

További Portik-féle hangfelvételek lehetnek svájci banktrezorban, ott, ahol bankszámlája is van a két gyilkosság felbújtójaként jogerős fegyházbüntetését töltő egykori olajos vállalkozónak. A trezorhoz és a számlához azonban csak személyesen Portik Tamás férhet hozzá, senki más.

Egy neves svájci bank trezorjában is lapulhatnak Portik Tamás által titokban készített hangfelvételek – számoltak be a Magyar Időknek az egykori olajos vállalkozó ügyeit ismerők. Forrásaink szerint ezek valódi „drágakövek” lehetnek, a Farkasréti temetőben szerintük csak a „kavicsok” voltak.

Mint megtudtuk, az egykori olajbűnöző szinte minden beszélgetését rögzítette, a felvételeket pedig biztos – vagy annak hitt – helyeken rejtette el. Informá­cióink szerint azonban Portik a beosztottjai­tól is megkövetelte a dokumentálást, így ők is diktafonnal a zsebükben tárgyaltak. Éppen ezért megsaccolni sem lehet azoknak az adathordozóknak a mennyiségét, amelyet az évek során felhalmozott az alvilág egykori feltételezett nehézfiúja.

Az összesen 28 éves jogerős fegyházbüntetését töltő 52 éves férfit hét éve fogták el, Boros József megöletéséért 13, Prisztás József megyilkoltatásáért 15 évet kapott. Az utóbbi ügyben perújítást rendelt el tavaly novemberben a Fővárosi Ítélőtábla, miután a szlovák bérgyilkos Jozef Rohác „beismerte”, ő ölte meg Prisztást orosz–ukrán megbízásból. A perújítást még nem tűzték ki.

Az tény, hogy az olajmilliárdokból Portik is részesült, így komoly vagyonra tett szert. Ennek egy részét az általa igazgatott bűnözői kör legalizálta, vagyis kifehérítésre és nem mellesleg újabb profit bezsebelésére befektette. Portik az ellene zajló büntetőeljárások miatt komoly kiadásokra kényszerült. Az embereit még a börtönből is mozgatta, feladatokkal látta el. Arra még jó ideig nem számíthat, hogy szabadlábra kerül, így komoly problémát okoz neki az anyagi utánpótlás.

Eközben természetesen a rendőrség is gőzerővel nyomoz a Portik-vagyon után. A nyomozás során Portik nevén egyetlen ingatlant sem találtak, ám a hatóságok jogsegélyben fordultak a svájci társszervekhez, kérve, hogy állapítsák meg, Portik Tamáshoz kapcsolódóan milyen bankszámlák vannak Svájcban, és azokon mekkora nagyságú összeg parkol. Mint lapunk megtudta, a svájci hatóságok érdemben válaszoltak a jogsegélykérelemre, így kiderült, van bankszámla Svájcban, a rajta lévő összeg ismertetését azonban banktitokra hivatkozva hárították el. Azt azonban közölték, a számlához kizárólag a tulajdonos férhet hozzá, ami jól jelzi azt, hogy a volt olajbűnöző még a családtagjaiban sem bízott meg.

A „megtakarítások” nagyságrendjéről forrásaink eltérően nyilatkoztak. Az tény, hogy 2012-es elfogása után a Portik élettársának nevén lévő villában és életvitelszerűen Svájcban tartózkodót felnőtt fia belvárosi lakásában is házkutatást tartottak a nyomozók. Telefonok, egyéb hírközlési eszközök, SIM-kártyák, merevlemezek tucatjai kerültek elő, valamint számos videó-, kép-, illetve hangfelvételt is lefoglaltak. Egy notebookon bukkantak rá arra a hangfelvételre, amelyen „egy Portik Tamáséval nagyfokú hasonlóságot mutató férfihang” azt ismételgeti, tízmilliárd forintnyi valutája van a svájci bankszámláján.

A PestiSrácok.hu rendőrségi jegyzőkönyvekre hivatkozva korábban azt írta: Portik sokat járt Genfbe, fia lakásán pedig egy pénzátutalásra szakosodott társaság megbízásairól foglalt le bizonylatokat a rendőrség. A Magyar Idők úgy tudja, az összegeket egy magyar nő vette át Genfben. Ugyanakkor Varga István, a Vizoviczki-ügy koronatanúja jegyzőkönyvbe mondta, az egyik korrupcióval megvádolt rendőrfőtiszt mesélt neki Portikról, akit a tiszt állítása szerint az FBI képzett ki, és Svájcban 23-24 millió dollárja van elrejtve.

A minap lefoglalt hangfelvétel azon részével, amelyeken Portik a Fenyő-gyilkosságról beszélget Gyárfás Tamással, próbálták zsarolni a sportvezetőt, ám a felvételeket – egyes lapértesülésekkel ellentétben – nem Portik élettársa adta át Dósa Istvánnak, az MSZP karitatív tagozat volt elnökének, Portik „pénzkezelőjének”. A villát, ahonnan Portikot hét éve elvitték a kommandósok, 2015-ben eladták, az élettárs Portikkal közös gyermekeivel ismeretlen helyre költözött, a nő édesanyja sem tud arról, hogy hova, valószínűleg külföldre távoztak. A vételár további sorsa ismeretlen.

A hatóságok birtokába került nagy mennyiségű hanganyag már csak azért sem lehet teljes, mert Portik valóban minden beszélgetését rögzítette titokban, így 2008-ban a Gyurcsány-kormány elhárításának akkori vezetőjével, Laborc Sándorral történt két egyeztetését is felvette. Portik szokásairól tudtak Laborcék is, ezért vették fel ők is a megbeszéléseket, majd íratták le a hanganyagokat és helyezték az irattárba a jegyzőkönyvezett leiratokat, ahonnan aztán a kormányváltás után előkerültek.

E két találkozón dicsekedett arról Portik, hogy több MSZP-st is lefizetett, valamint ekkor állapodtak meg abban, hogy a bűnöző információkat gyűjt és kreál fideszes politikusokról.