Lassan halad a Hős utca 15. “kiürítése”

A kerítés megépítése nem azt jelenti, hogy elmarad a Hős utcai házak bontása – mondta a Karc FM Hangoló című műsorában Kőbánya polgármestere. D. Kovács Róbert szerint a kerítésre azért van szükség, hogy megóvják a környéken élőket és a házakban lakókat. Az épületekbe ugyanis nagyon sok önkényes lakásfoglaló költözik be és drogterjesztők is előszeretettel árulják ott a kábítószereket. Beszélt arról is, hogy a kerítés heteken belül megépülhet és egyetlen kapun lehet majd bemenni a területre. Biztonsági őrök fogják ellenőrizni, hogy csak azok mehessenek be, akik valóban ott laknak.

A polgármester cáfolta, hogy az önkormányzat önkényesen döntött volna a kerítésről. Az önkormányzat előzetesen elfogadta a tervet, a társasház szavazott, az önkormányzat pedig mint többségi tulajdonos igennel voksolt – mondta Kőbánya polgármestere. D. Kovács Róbert beszélt arról is, hogy a lebontás előtt meg kell egyezniük az ott lakókkal, de kilencven tulajdonossal még nem sikerült megállapodni a lakásuk megvételéről. Szerinte reális árat kínálnak az ingatlanokért, de a helyzetet bonyolítja, hogy sok tulajdonost nem érnek el és sok helyen rendezetlenek a tulajdonviszonyok is.

A budapesti Hős utcai két társasház helyzete évek óta megoldatlan. A 15. szám alatti épületekben “nagyüzemben megy” a drogterjesztés, magas a bűnözés aránya. Az önkormányzat korábban döntött a házak lebontásáról. Az állam 2,1 milliárd forintot adott a lakások visszavásárlására és a kisajátításokra. A kerítésre 10 millió forintot szánnak és az megmarad a házak lebontása után is.