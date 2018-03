Külügyminisztériumi pályázat a magyar kortárs képzőművészet külföldi megjelenítésére

A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének támogatására hirdetett pályázatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM).

A 150 millió forintos kerettel kiírt pályázat meghirdetését a kormány 2017. decemberi határozata tette lehetővé – mondta el hétfőn Budapesten a KKM kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára. Íjgyártó István hozzátette: a magyar képzőművészet a szocializmus idején évtizedekig a nyugat-európai művészeti piacoktól elzárva működött, és még most sincs jelen valós súlyának megfelelően a nemzetközi színtéren.

A Nemzeti Kulturális Alap sokáig vállalta, hogy korlátozottabb összeggel segíti a magyar galériák nemzetközi bemutatkozását, a valódi áttöréshez azonban komolyabb támogatásra van szükség – jegyezte meg.

Íjgyártó István elmondása szerint a napokban kiírt pályázattal a minisztérium célja a hazai művészeti piac fejlődésének támogatása, a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi elismertségének növelése, a magyar kulturális diplomáciai célok megvalósításának előmozdítása.

A pályázaton nemzetközi művészeti vásárokon történő részvételre, magyar alkotások jelentős külföldi kiállításokon történő bemutatására, valamint az előző két kategóriához kapcsolódó idegen nyelvű katalógusok, kiadványok készítésére igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Íjgyártó István az MTI kérdésére elmondta: a tárca beépülő jelleggel kapja meg a 150 millió forintos keretet, a pályázatot így a következő években is meghirdetik majd, a tervek szerint az ideinél korábbi időpontban.

Küllői Péter, a Tate Gallery Russian and Eastern European Committee, valamint a KKM művészeti konzultatív tanácsának tagja emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években több jelentős nemzetközi gyűjteménybe is bekerültek magyar alkotók munkái, ez ráirányíthatja a figyelmet a fiatal magyar művészekre is.

A most kiírt pályázat nem veszi át a teljes kockázatot a külföldi megjelenést tervező magyar galériáktól, költségeik jelentős részét azonban fedezi – emelte ki.

A www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/palyazati-felhivas-a-magyar-kortars-kepzomuveszet-nemzetkozi-muveszeti-vasarokon-valo-megjelenesenek-tamogatasa-erdekeben oldalon közzétett pályázat benyújtásának határideje április 10.