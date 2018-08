Különleges programokkal várnak mindenkit az Állatkertek éjszakáján

A sötétben aktív állatok viselkedése is megfigyelhető lesz közelről

Idén hetedik alkalommal rendezik meg az Állatkertek éjszakáját, ahol a látogatók bepillantást nyerhetnek az ott lakó állatok napnyugta utáni életébe. Vidéken és a fővárosban egyaránt nyitva lesznek az állat- és növénykertek kapui, Budapesten elefánttréninggel és fókashow-val várják az érdeklődőket a gondozók.

Idén már tizenkét helyszín kapcsolódott be az Állatkertek éjszakája programsorozatba, amely a hagyományokhoz hűen ebben az évben is a nyár utolsó napjára esik. Augusztus 31-én a késői esti órákban is nyitva lesz számos állat- és növénykert, vadaspark.

– Az Állatkertek éjszakája nem egyszerűen azt jelenti, hogy este is nyitva vagyunk. Az augusztus harmincegyedikén program­jainkat főleg azoknak ajánljuk, akik már jártak nappal is az állatkertben, de szeretnék új szemszögből is megismerni az intézmény életét – mondta el a Magyar Időknek Hanga Zoltán. A Fővárosi Állat- és Növénykert sajtóreferense hozzátette: tavaly közel nyolcezer látogató volt kíváncsi az állatokra sötétedés után, s idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak. Szerinte többségében fiatal párokat és családokat vonz az éjszakai látogatás lehetősége, de külföldi turisták is előszeretettel választják kikapcsolódásként az esti állatkerti látogatást.

Az állatkert munkatársa elmondta: a programokat az állatok alvásigényének megfelelően alakították ki, így nem fenyeget az a veszély, hogy nem tudnak megfelelően pihenni az emberek jelenléte miatt. – Sok állat eleve aktív szokott lenni az esti órákban – jegyezte meg Hanga Zoltán –, így pél­dául a hím oroszlán jellegzetes esti területkijelölő „koncertje” jellemzően záróra után szokott lenni, így az Állatkertek éjszakája közönsége ennek is részese lehet. Az állatok királyának tartott oroszlán éjszakai sétája mellett a fővárosi intézmény látványetetésekkel, elefánttréninggel, tűzzsonglőrökkel, valamint tevegeléssel igyekszik a vendégek kedvében járni.

A Budapest szívében, a Városligetben található állatkert mellett szintén hagyományos résztvevő a programsorozatban a Budakeszi Vadaspark, ahol a Kárpát-medencében őshonos fajokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Zachán Viktor, a vadaspark sajtómunkatársa lapunknak elárulta, miért éri meg a nyár utolsó estéjét Budakeszin tölteni.

– Az éjszakai erdő hangjait, neszeit a látogató csak az ilyen, alkonyattal kezdődő programokon tapasztalhatja meg. A vadaspark egyes állatai, többek között a pelék, nyestkutyák vagy a baglyok éjszakai életmódúak, nappal jobbára csak pihennek, és éjszaka kezdenek el mozogni, aktívvá válni, ilyenkor lehet jobban megfigyelni őket.

A vadaspark munkatársa érdeklődésünkre elmondta, hogy tavaly több mint kétezren látogattak el éjszaka hozzájuk, idén is szeretnék, ha legalább ennyi érdeklődő lépne be a park kapuin. A szakember szerint megéri eljönni, mivel az érdeklődők láthatnak medve-, róka- és farkasetetést is, emellett egy éjszakai túrán felfedezhetik a parkot is. A szakember elmondta: a lehető legkevesebb fényt használják a gondozók a programok során, hogy minél kisebb mértékben zavarják az állatok nyugalmát.

A fővárosi állatkert és a Budakeszi Vadaspark mellett többek között Debrecenben, Győrben, Veresegyházán, a fővárosi Tropicariumban, a Jászberényi Állat- és Növénykertben, a Kecskeméti Vadaskertben, a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban, a Pécsi Állatkertben, a Szegedi Vadasparkban és a Tisza-tavi Ökocentrumban is lehetőség van alkonyat után megcsodálni az állatkertek lakóit még az ősz kezdete előtt.