Kudarcba fulladtak az ellenzéki tüntetések

Több stábot megtámadtak az erőszakos tiltakozók, és a forgalmat is próbálták blokkolni

A vártnál is csekélyebb érdeklődés mellett tartották meg tiltakozó akcióikat a túlóratörvény ellen tüntető ellenzéki szervezetek, a fővárosban összesen mintegy ezren demonstráltak. A budapesti megmozdulásokon többször megtámadták a sajtó munkatársait.

Elkezdődött az európai parlamenti választások kampánya, amelyre Soros György is mozgósít – jelentette ki a szombati kormányellenes tüntetések kapcsán sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő. Hollik István az MTI tájékoztatása szerint úgy vélekedett: teljesen nyilvánvaló, hogy a munka törvénykönyvének módosítása csupán ürügy. – A magyar kormányzat Soros kampányával nem akar foglalkozni, azt viszont sajnálja, hogy van néhány olyan szakszervezet, amely asszisztál a bevándorláspártiak kampányához – fogalmazott.

Budapesten és több vidéki városban tartottak szombaton kormányellenes megmozdulásokat, amelyek csekély számú érdeklődőt vonzottak. A fővárosban négy helyszínen gyülekeztek a tiltakozók – a Gundel étteremnél zsíros kenyeret osztottak –, ahonnan a kis létszámú csoportok a Clark Ádám térre vonultak, és ott egyesültek. A Várkert Bazárnál megtartott tüntetésen a szónokok az összefogás szükségességét és az állampolgári jogokért való felelősségteljes kiállás fontosságát hangsúlyozták.

A rendezvény után egy csoport a Lánchídon át vonult, ahol egy ideig blokkolta a forgalmat. A rendőrök a tüntetők nagy részét a járdákra terelték, ám néhányan leültek az úttestre, és a rendőri felszólítás ellenére sem voltak hajlandók elmenni. Ezért a rendőrök őket egyenként felemelve a földről elvitték a hídról.

A fővárosi rendezvényeken az erőszak és a rongálás most sem maradt el. Megtámadták az Echo TV operatőrét, tönkretették a kameráját – a kár több százezer forint –, s a riportert is fenyegetően körülvették. Két tüntetőt előállítottak garázdaságért. Atrocitások érték a Hír TV stábját is, nem hagyták dolgozni a televízió munkatársait, élő tudósításukat is megzavarták. A Vadhajtások.hu riporterét a Tordai Bencével, a Párbeszéd képviselőjével készített interjú közben támadták meg, telefonját összetörték. A portál közölte: feljelentést tettek.

Vidéken több helyen, így Keszthelyen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szentendrén, Tatabányán és Zalaegerszegen is tüntettek és tartottak forgalomlassító megmozdulásokat. Szentendrén a teljes helyi ellenzék alig néhány tüntetőt tudott összecsődíteni. A rendezvényen jelen volt György Károly, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nemzetközi titkára is, aki munkatársunknak annyit mondott: tárgyalni akarnak, ám konkrét javaslatokkal nem állt elő.

Az érdektelenség és a botrányok nem keserítették el Kunhalmi Ágnest: az MSZP országgyűlési képviselője szerint óriási előrelépést jelentettek a demonstrációk, amelyek a vidéket is felélesztették.