Közzétette frekvenciapályázati és médiafelügyeleti döntéseit a Médiatanács

Több budapesti és vidéki rádiófrekvencia ügyében hozott döntést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, amely elfogadta és közzétette a nagyobb televíziók műsorainak akadálymentesítéséről szóló vizsgálatát is.

A médiatanács véglegesítette, és honlapján közzétette a jelenleg használaton kívüli Tardos 95,5 MHz-es helyi rádiós frekvencia pályázati felhívását közösségi jellegű használatra. Az ajánlatokat 2019. január 21-én lehet majd benyújtani – közölte az MTI-vel hétfőn a médiatanács.

A testület a Budapest 99,5 MHz-es körzeti rádiósfrekvencia-pályázatán az alaki vizsgálat során hiánypótlásra szólította fel mindkét pályázót, a Zene Rádió Kft.-t és a Média Depo Kft.-t. A Paks 96,3 MHz-es helyi rádiós frekvencia eljárásában a grémium pályázati nyilvántartásba vette az egyedüli pályázót, a Paks FM Kft.-t.

A Zalaegerszeg 88,9 MHz-es helyi rádiós pályázat tartalmi vizsgálata során mindkét pályázótól – az Egerszeg Media Kft.-től és az LB Rádió Kft.-től – felvilágosítást kért a médiatanács.

A tanács 20 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte a Hír TV szolgáltatóját, miután az egy augusztus végén vizsgált adásnapon a teletext oldalán elmulasztotta feltüntetni a közzétett saját műsorszámainak korhatár-besorolását jelző piktogramokat – jelentette be az NMHH.

A médiatanács elfogadta és a honlapján közzétette az NMHH 2018 első fél évére vonatkozó vizsgálatát arról, hogy a hét országos közszolgálati és a két nagy kereskedelmi televízió hogyan és milyen arányban teszi befogadhatóvá műsorszámait hallássérült nézőinek.

A több mint ötezer vizsgált műsorórában az előző fél évhez hasonlóan összességében és átlagosan a kínált műsorok csaknem 83 százaléka volt elérhető a hallássérültek számára – ez a közszolgálati televíziók esetében 86,3, míg a kereskedelmi televíziók esetében 71,1 százalék volt.

A médiatörvényben előírt, kötelezően ellátandó műsoridő 99,9 százalékában teljesült ebben a fél évben is az akadálymentesítés, de anomáliák – felirathiány, tartalmi vagy időbeli pontatlanság – továbbra is előfordultak. A szolgáltatók elsősorban most is feliratot alkalmaztak (99,6 százalékban), a jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorszámok aránya ezúttal is minimális volt (0,4 százalék) – állapította meg a jelentés.

A médiatörvény a közérdekű közleményeknél, a politikai reklámoknál, a hírműsorszámoknál – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést is -, a politikai tájékoztató műsorszámoknál, a fogyatékos személyekről és esélyegyenlőségről szóló műsorszámoknál, a filmeknél, a játékoknál és a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknál írja elő a hallási akadálymentesítést – emlékeztet az NMHH közleménye.