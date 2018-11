Közlekedés: fontos látni és látszani is

Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka a látástól függ – olvasható a Látni és látszani elnevezésű, pénteken elkezdődött országos rendőrségi kampányban, amelyben a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet. A szakemberek szerint évente legalább egyszer meg kellene vizsgáltatni a látásunkat akkor is, ha úgy gondoljuk, nincs szükség látáskorrekcióra.

Ám nem csupán nekünk fontos a látás, a közlekedés többi résztvevőjének is láthatónak kell lennünk. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a gépjárművünket, ezen belül azokat az alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy lássunk és látszódjunk: így a lámpák megfelelő működését.

– Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő, emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni – javasolják a felhívásban, amely szerint a fényszórók beállításáról se feledkezzünk meg. – Ha rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembejövőket hússzor jobban vakítják. Ha pedig egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, az 30 méteres látáscsökkenést jelent – részletezték, hozzátéve, hogy a fényszórók, a szélvédő és az ablakok tisztasága is jelentősen befolyásolják a látásminőséget.

A közlekedésbiztonsági akció még több mint két hétig tart: a Latnieslatszani.hu oldalon való regisztrálás után jelentkezni lehet az ingyenes látásvizsgálatra és az autó világításának ellenőrzésére az ott felsorolt szakszervizeknél.