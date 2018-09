Kövér László: Közeledik az EU morális halála

A házelnök szerint gazdasági érdekünk is az ázsiai országokkal jó kapcsolatokat ápolni

– Ezer sebből vérzik az Európai Unió, a korábban húsz évre megfogalmazott programjából, a gazdasági versenyben való helytállástól a közös biztonságpolitikáig nem sok valósult meg, tulajdonképpen most az a legfontosabb számára, hogy miként mentse meg önmagát

– jelentette ki Kövér László, az Ország­gyűlés elnöke a Hír TV Péntek 9 címűműsorában.

A fideszes politikus nevetségesnek nevezte, hogy súlytalan, IQ-hiányos európai parlamenti képviselők évek óta Magyarországgal rugózzanak. – Magyarország nem önmagáért került a nemkívánatos érdeklődés homlokterébe, hanem azért, mert az európai unió jövőjét jelentő alapvető kérdések éppen itt fognak eldőlni – mondta Kövér László.

Szerinte a keddi vita már unalmas lesz majd, s nincs jelentősége Magyarország belső állapotára nézve. Még a kezdeményezők sem gondolják komolyan, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás eljut oda, hogy Magyarország szavazati jogát felfüggesszék. – Sajnos a történtek az európai elit impotenciáját, inkompetenciáját, teljes gondolattalanságát és a helyzet meg nem értését tükrözik. Elképedve nézzük, hogy egy agyament társaság intézi az unió ügyeit, amely morálisan közeledik a halálhoz tette hozzá.

Kövér László beszélt arról is, hogy Közép-Ázsiában keresünk politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokat. – A Kurultaj rendezvényen nem volt szeszes ital, sem vattacukor, mégis tömegek jelentek meg ott, mert mi is keressük az identitásunkat. Gazdasági érdekünk is az ázsiai országokkal jó kapcsolatokat ápolni, s ezzel Németország példáját követjük. Miért ne használnánk ki azt az előnyt és esélyt, hogy Japántól Eurázsiáig ezek a népek rokonoknak tartanak minket?

Az Országgyűlés elnöke szerint a Magyar Idők hasábjain zajló kulturális finanszírozással kapcsolatos vita nagyon jól halad, s mivel publicisztika, senkinek nincs joga megsértődni az őt ért, esetleg igaztalan támadások miatt.