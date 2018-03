Kövér László: Karácsony Gergely de Gaulle kutyájának a szellemi szintjét sem üti meg

Lényegében egy hidegháború zajlik Európa ellen és ebben a helyzetben az egész kontinens jövőjét befolyásolja a magyarországi választás eredménye - jelentette ki az Országgyűlés elnöke az ECHO TV Napi aktuális című műsorunában. Kövér László hozzátette: szerencsére az európaiak többsége felismerte a veszélyt és nem akar bevándorlóországban élni. Kövér László a műsorban beszélt a hazai ellenzékről is.

„Kimondható, hogy nincs Európában olyan társadalom, ahol többségben lennének azok, akik bevándorlóországot szeretnének csinálni a saját hazájukból, vagy akik ezt jónak tartanák” – mondta a házelnök, aki úgy fogalmazott: mindenhol többségben vannak a normálisan gondolkozó, józan, nemzeti érzelmű polgárok.

Kövér László szerint, miközben Magyarországot vádolják a jogállamiság hiányával, demokráciadeficittel, a sajtószabadság megsértésével, addig ezekben az országokban a politikai korrektség jegyében brutális cenzúra érvényesül úgy a sajtóban, mint a köznapi kommunikációban.

Karácsony Gergely megválasztása esetén „beletörölné a lábát” a 2012-ben elfogadott Alaptörvénybe. Kövér László szerint ez nem lehetséges, arra a felvetésre, hogy ez de Gaulle-nak sikerült azt mondta, hogy Karácsony Gergely de Gaulle kutyájának a szellemi színvonalát sem üti meg. Hozzátette: Karácsony Gergely egy hasznavehetetlen és komolytalan ember.

Kövér Lászlót a hódmezővásárhelyi választás eredménye meg is lepte és nem is. Azt mondta, látni lehetett, hogy egy jól felépített jelölt, jól megírt forgatókönyve bontakozott ki, egy kísérleti terep volt. Ugyanakkor azért nem lepte meg, mert a város mindig is kísérleti terepe volt a polgári erőkkel szembeni baloldali destrukciónak – közölte. Megjegyezte: korábban nem voltak ilyen sikeresek, ezért kétségtelen tény, ez figyelmeztető jel.

Szerinte nem a Fidesznek van félnivalója, hanem az ország józanabb többségének, hogy nehogy véletlenül politikailag kisebbségbe kerüljön. Ha a mostani kormány elvesztené a cselekvési lehetőséget a következő négy évre, akkor csak egy káoszkoalíció tud a helyébe kerülni.

A már említett Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc mellett Vona Gábor már azt sem tudja kicsoda, ahogy Szél Bernadett és egész pártja sem tudja, mit akar az élettől, csak azt, hogy valami mást. Ezekből akkor sem tudna kormányképes erő összeállni, ha többséget szereznének a választásokon – vélte.

A teljes beszélgetés IDE KATTINTVA tekinthető meg.