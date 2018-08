Kortársaik segítik a beteg gyerekek felzárkózását

Digitális iskolatáskára feltöltött tananyaggal is bővül a program

Több ezer olyan gyermek él ma Magyarországon, aki betegsége miatt kénytelen tartósan kórházban vagy otthon maradni, emiatt lemarad a tananyagban, és elszigetelődik az osztályától. Nekik nyújt segítséget a KórházSuli program, amelyhez egyre több középiskolás és egyetemista csatlakozik önkéntesként.

A három tanév óta működő KórházSuli program vezetője, Almássy Monika lapunknak elmondta, tizenöt évig a Heim Pál Kórház onkológiai osztályán dolgozott kórházpedagógusként, így belülről látta az oktatási rehabilitáció hiányosságait. – Az országban körülbelül ötven kórházpedagógus dolgozik, de az ő tevékenységük csak az intézményekre korlátozódik. Amikor a gyerekek hazakerülnek, és otthon lábadoznak tovább, jellemzően magukra maradnak, mert bár a saját iskolájuknak a köznevelési törvény értelmében heti tíz magánórát kellene biztosítani, ez a gyakorlatban a legtöbbször elmarad – fejtette ki Almássy Monika, aki a program egyik alapítója is.

– Ezek a diákok nemcsak a tanulásban maradnak le, hanem elveszítik a társas kapcsolataikat is, nagyon nehéz visszatalálni ebből a magányos, kitaszított állapotból – hangsúlyozta a program vezetője. – Elkezdtem gondolkodni, hogyan lehetne ezt az űrt betölteni, amikor találkoztam Prievara Tiborral, egy középiskolai tanár ismerősömmel, az ő ötlete volt, hogy középiskolások fejlesszenek tananyagokat a magántanulóknak – mentortanáraik segítségével – eLearning rendszeren keresztül – mondta el Almássy Monika.

Később csatlakozott Bercelédi Réka, az Eötvös József Gimnázium biológia-kémia szakos tanára, azóta ez az iskola adja a program bázisát. Kezdetben négy beteg gyerek volt a programban és húsz segítő, az idei tanévet viszont már 120 segítettel és 250 segítővel zárták. A KórházSuli bővülésével a középiskolások mellé egyetemista önkéntesek is bekapcsolódtak, akik akár személyesen, akár Skype-on keresztül tanulnak együtt az otthon lévő diákokkal. A segítettek folyamatosan jelentkezhetnek, nyáron is érkeztek be új kérések, míg a segítőknek félévente tartanak felvételt.

Ezen kívül délutáni tanulószobákat indítottak el, többek között a budai gyermekpszichiátrián és a Bethesda Kórházban, itt azoknak a gyerekeknek tartanak kis tanulócsoportokat, akiknek még alkalomszerűen vissza kell járniuk az adott intézménybe.

– Ez jelenti a következő lépcsőfokot ahhoz, hogy később a magántanulók visszatérjenek a saját osztályukba – jegyezte meg a program vezetője. A segített gyerekek úgynevezett digitális iskolatáskát kapnak, ezen a felületen látja mindenki személyesen neki fejlesztett tananyagot, és az anyaiskoláknak is lehetőségük lesz ide feltölteni a tanmenetet, óravázlatot, ami zökkenőmentessé teheti a tanulást.

Az önkéntes rendszer a rugalmasságra, illetve a folyamatos és tiszta kommunikációra épül: rendszeresen tartanak belső képzéseket és esetmegbeszéléseket, hogy tudják, ha valamin változtatni kell. – Minden sikernek nagyon örülünk, az egyik segítettünk például most érettségizett le három év közös munkánk gyümölcseként – mondta Almássy Monika. Idén először integráló tábort tartottak Gánton, amely a KórházSuli vezetője szerint katartikus élmény mind az egészségeseknek, mind a betegeknek, utóbbiak közül sokan évek után most először lehettek közösségben, ami segíteni fogja a későbbi integrációt az osztályukba.

–A KórházSulinak minden tagja nyer, nemcsak a segítettek, hanem a segítők is, akik rengeteget tanulnak az életről, felelősségről, fejlődik a kommunikációs készségük, az empátiájuk, és érzékennyé válnak a társadalmi problémákra – összegezte Almássy Monika.