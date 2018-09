Kormányt és ellenzéket váltana a Mi Hazánk

Váltsunk kormányt! Váltsunk ellenzéket! címmel indít paradigmaváltó kampányt a Mi Hazánk Mozgalom, „rendszerellenes pártként radikális változást szorgalmazva a politikában”. Erről Novák Előd (képünkön), a szervezet alelnöke beszélt tegnap sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a korrupt kormány leváltásához előbb az „impotens” vagy még rosszabb ellenzék teljes sorcseréje kell, a Mi Hazánk pedig először az ellenzékváltó hangulat élére szeretne állni.

– Hosszú és középtávon elérendő eszköznek tekintjük a kormány- és ellenzékváltást, amely szükséges ahhoz, hogy hazánk újra emelkedő nemzet legyen, megtartva végre az évtizedek óta fogyó és elvándorló népességét – fogalmazott a politikus, aki szerint az eddigi pártok struccpolitikája helyett tabudöntő felvetésekre van szükség.

– Az Orbán-gyűlöletre alapozó önmeghatározás helyett konstruktív ellenzékre van szükség, de konstruktív kormányra is, nem pedig a parlamenti javaslatok olvasatlan leszavazására, ami a nemzeti együttműködés rendszerét jellemzi – mondta Novák Előd. Szavai szerint a Fidesznek leginkább az a jó, az az érdeke, ha maradnak a jelenlegi, „impotens” ellenzéki pártok, amelyeknek háromszori kétharmados megválasztásukat is köszönhetik. A politikus úgy vélte, a Mi Hazánk Mozgalom a kormánypárt komoly riválisa lehet, hiszen ők a jobboldali szavazókhoz is szólnak, szemben a kizárólag baloldali választókra fókuszáló, rajtuk marakodó ellenzéki pártokkal.