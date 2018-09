Kormánypártok: ha az ellenzéken múlna, nem védené kerítés a határt

Ha az ellenzéken múlna, nem védené kerítés a határt – mondta a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője vasárnap Budapesten újságíróknak.

Hollik István kiemelte, három éve garantálja Magyarország és Európa biztonságát az ország déli határán épült kerítés, amelyet a „bevándorláspárti ellenzék” minden vezetője támadott.

Rámutatott,

noha a déli határzár szüntette meg az illegális bevándorlók balkáni útvonalát, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke 2015-ben értelmetlennek nevezte annak megépítését és még tüntetett is a helyszínen. Vona Gábor, a Jobbik korábbi vezetője hatalmas bukásnak minősítette a határzárat. A szocialisták az idei választási kampányban is elmondták, hatalomra kerülve lebontanák a kerítést, az LMP eddigi társelnöke, Szél Bernadett is azt bizonygatta, semmire sem jó a határzár, Karácsony Gergely pedig azt mondta, semmiképp ne épüljön meg az