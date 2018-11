Kormánypártok: az EB mondja meg, ki és milyen összeggel tölti fel a migránskártyákat!

A kormánypártok elvárják, hogy az Európai Unió bizottsága adjon választ a migránskártyákkal összefüggésben felvetődő kérdésekre, többek között arra, ki és milyen összeggel tölti fel ezeket bankkártyákat – mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP frakciószövetségének szóvivője szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

A kereszténydemokrata politikus kiemelte: napok óta borzolja a kedélyeket a migránskártyák ügye, nemcsak a magyar, hanem az európai közvéleményét is. Az újraéledő balkáni útvonalon rengeteg migránsnál látni név nélküli bankkártyákat, amelyekkel rendszeresen pénzt vesznek ki a bankautomatákból.

Ezeket a pénzeket valaki küldi nekik – mondta a kormánypárti politikus, aki szerint adódik a kérdés, hogyan lehetséges ez.

Akik elindították ezt a programot, miért titkolták el a létezését, ki és mennyi pénzzel tölti fel ezeket a bankkártyákat, hányszor vehet fel egy migráns és milyen összeget ezekről a kártyákról? – vetette fel Hollik István.

Kinek a pénzéből finanszírozzák, hogy migránsok tízezrei tartanak most is Európa déli határai felé, és milyen alapon osztogatják az uniós polgárok pénzét olyan bevándorlóknak, akikről azt sem tudják, kicsodák? Kinek a pénzéből finanszírozzák a migránsokon keresztül akár a terrorizmust is? – sorolta.

A szóvivő rámutatott: a hírek szerint az unió, Soros György és az ENSZ pénzei is rajta vannak a migránskártyákon, éppen ezért az a kérdés is jogosan merül fel, hogy az unió vagy az ENSZ kért-e és kapott-e engedélyt egy ilyen program elindítására a tagállamoktól.

Azt lehet látni, hogy sem az európai intézmények, sem az ENSZ nem ad egyenes válaszokat – jegyezte meg a KDNP-s politikus.

Hollik István úgy fogalmazott: a kormánypártok elvárják, sőt követelik a válaszokat, mindenekelőtt az Európai Unió bizottságától, amelynek a mostani vezetése egyértelművé tette, hogy bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát.