Kormányablak is van a Sziget Fesztiválon

A kormányablak a Sziget Fesztiválon is jelen van, és nemcsak biztosítja az állam szolgáltatásait, hanem lehetőséget is ad az érdeklődőknek bepillantani a különböző tevékenységek működésébe – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatón.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a Szigeten működő kormányablakbuszban szinte az összes olyan szolgáltatást igénybe lehet venni, ami a fesztiválon kívüli kormányablakban is igénybe vehető.

Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok a Szigeten is képet alkothatnak a kormányablak, a járási hivatalok tevékenységről, és elmondhatják a véleményüket, amelyet figyelembe fognak venni a szolgáltatások továbbfejlesztésében. Domokos Péter, a fővárosi kormányhivatal főigazgatója arról beszélt, hogy a Sziget járási hivatala munkavédelmi tevékenységet is ellát, mérik és ellenőrzik a megfelelő hangterjedelmet, a fogyasztóvédelem pedig a vendéglátóipari egységeket vizsgálja, de például a taxiszolgáltatás árait, minőségét is ellenőrzik.

A mobil kormányablakban többek között e-személyi igazolványt, útlevelet és vezetői engedélyt igényelhetnek a szigetlakók és az ott dolgozók, emellett akár ügyfélkaput is regisztrálhatnak – tudatta lapunkkal Pászti András, Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinetének sajtófőnöke.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a legnépszerűbb ügytípus az e-személyi igazolvány; a tavalyi évben a fesztiválon működő mobil kormányablak ügyfeleinek közel fele ilyen okmányt igényelt.