Komoly kihívást jelent a Jobbik számára a Mi Hazánk

A Jobbik lejtmenete újabb lendületet kapott. Most a Volner János és a vezetés között kibontakozott konfliktus csak tovább erősíti ezt. Deák Dániel politológus a Karc FM-en kifejtette: látható, hogy a Jobbikban nincs egység, és miután a párton belül nem tudtak megegyezni a fő irányokról, egyre többen léphetnek ki, hiszen a konkurencia erősödik.

A Figyelő főmunkatársa szerint a Toroczkai László nevével fémjelzett Mi Hazánk egy olyan kihívót jelent a Jobbik számára, mint az MSZP-nek Gyurcsány Ferenc pártja. Egy olyan konkurens, amely sokkal radikálisabban képviseli azokat az értékeket, amelyeket korábban az a formáció, ahonnan kiléptek.

Deák Dániel felhívta a figyelmet, hogy sokan már átmentek a Mi Hazánk Mozgalomhoz, ráadásul a még jobbikos választók is hajlandóak átszavazni az új szervezetre. A Jobbik vidéki bázisa közben változatlanul erodálódik. Példaként említette Tiszavasvárit, amely eddig a legnagyobb jobbikos településnek számított, most azonban az időközi választáson a párt elvesztette a település irányítását, ráadásul a korábbi polgármestere, Fülöp Erik kilépett a Jobbik frakciójából. Deák Dániel szerint a vita még pár hétig elhúzódhat, de ezek a politikusok idővel a pártból is kilépnek – vagy kizárják őket, – így megjelenhetnek a Mi Hazánk Mozgalomnál. A politológus úgy vélte: ez a lépés ugyan felvethet hitelességi problémákat, de ezt más szempontok felülírhatják.

“A Jobbikkal szembeni ellenszenv, kiábrándulás sokkal erősebb, mint a hitelességi kérdések feszegetése. Emellett Volner János és Fülöp Erik is népszerű és ismert politikus volt a Jobbikban, így ha ők erőteljesen felszólalnak, majd átmennek a Mi Hazánkba, az komoly szavazó-elszívó hatással bírhat.”

Volner János és Fülöp Erik sem adja egyébként vissza mandátumát, így egyelőre függetlenként folytatják. Volner János az elmúlt napokban több kritikát is megfogalmazott pártjával szemben, többek között azért, mert szerinte a baloldallal való végleges összeborulást készítik elő. A politikus ezért kezdeményezte a Jobbik elnökségének feloszlatását, valamint egy tisztújító kongresszus összehívását is.

A Jobbik vezetése viszont ehelyett rendkívüli frakcióülést hívott össze, amelyen 17 igen, 4 nem, valamint 3 tartózkodás mellett az alelnök kizárása mellett döntött.