Kocsis Máté: Pénzért és hatalomért bármire képes a külföldről irányított ellenzék

Simicska Lajost és ellopott médiabirodalmát nem lehet már komolyan venni, kamuügyeik tragikusak, kétségtelen, hogy kemény piálós bulik lehetnek a Radóc utcai mesepalotában – jelentette ki a PestiSrácok.hu-nak adott interjúban Kocsis Máté, Józsefváros fideszes polgármestere, a választókörzet országgyűlési képviselőjelöltje.

Brüsszel és a Soros-birodalom el akarja hallgattatni Magyarországot, ehhez pedig meg kell buktatni a jelenlegi kormányt, és a bevándorlást támogatókat kell helyzetbe hozni

Simicska egy sértett ember. Sem őt, sem az ellopott médiabirodalmát nem lehet már komolyan venni

Az ellenzéki pártok nem szabadok és nem függetlenek, megfelelési kényszereik nem belföldre, hanem külföldre irányulnak, másfél héttel a választás előtt pedig még mindig sumákolnak

Budapest nem liberális város, de a fővárosban kiélezettebb a verseny, mert a rengeteg Soros-szervezet, Soros-média, ilyen-olyan gittegylet elsősorban itt fejti ki a tevékenységét

Józsefváros fideszes polgármestere, a választókörzet országgyűlési képviselőjelöltje elárulta, arra a legbüszkébb, hogy a “nyóckerből” Józsefvárost csináltak

Simicska Lajos a jobboldaltól ellopott és fordulatra kényszerített médiájában kinyitotta a mesegyűjteményét, és bosszúból kitalált, légből kapott mindennapi regékkel tesz fel mindent egy lapra Orbán Viktor megbuktatása érdekében. Kiderült, a Semjén-ügy lejáratás, a Kósa sztori orbitális kamu, a fedett FBI tanú és az 1300 milliárd meg akkora hazugság, hogy nehéz mélyebbre süllyedni.

Ön ismeri Simicskát, van még lejjebb? A magyar választók hisznek még a mesékben?

Kemény piálós bulik lehetnek a Radóc utcai mesepalotában, az kétségtelen. Az FBI-os gyémántos védett tanús kamusztori megjelenése már nem is nevetséges, hanem inkább tragikus. Hangulatkeltésre talán jók ezek, másra nem.

Lejjebb ugyan mindig van, de szerintem a választók tudják, hogy Simicska egy sértett ember. Sem őt, sem az ellopott médiabirodalmát nem lehet már komolyan venni.

Mekkora a baj, ha már Dopeman méltatja videóüzenetben Orbán Viktor miniszterelnököt? Dicsérjen meg téged a Dopeman?

Ebből is látszik, hogy Orbán Viktor képességeit, teljesítményét őszinte pillanataikban még az ellenfelei is elismerik.

Bár a Békemenet helyretette a hódmezővásárhelyi pofont, de a jobboldali választók körében még mindig beszédtéma a bukás. Önnek mit üzent a hódmezővásárhelyi vereség?

Azt, amit eddig is tudtunk, hogy nincs lefutott választás. Nincs az a mért előny, ami biztos győzelmet jelent. A politikában is bármi megtörténhet. Tény ugyanakkor, hogy Hódmezővásárhelyen nagyon egyedi eset történt. A számok 2014-hez képest nem változtak.

A kormánypárti jelölt most is ugyanannyit kapott. A különbség leginkább az volt, hogy az ellenzéki pártok nem vettek részt a választáson, utólag viszont mindenki saját győzelmének tekinti az eredményt. Egy független jelölt mögé bújva valójában megvezették a választókat, és ezt lényegében egy hónap alatt mindenki saját szemével is láthatja. Másfelől egy helyi, időközi önkormányzati választást nem lehet összehasonlítani az országgyűlési választásokkal, mert más a tétje, más a struktúrája, más az ellenzéki felállás is.

Most, másfél héttel a választások előtt a baloldal még mindig nem fedi fel a lapjait az egyéni körzetekben, nem lehet tudni, ki lép majd vissza és ki indul el. Sumákolnak.

De kár ezen sokat lamentálni, egy feladat van: dolgozni kell, menni előre és újra el kell nyerni a választók bizalmát.

Az ellenzéki pártokon, a simicskásított, liberálissá lett Jobbikon, a Hadházy személyében Simicskával paktumhajón is tárgyaló LMP-n, a prímszámokkal dobálózó Gyurcsányon, és a már számos pártot megjárt Karácsonnyal kipitykézett MSZP-n külföldről is egyre nagyobb a nyomás, hogy jöjjön létre a horrorkoalíció és érdekeknek megfelelve távolítsák el az útból a magyar kormányt.

Az ellenzéki pártok nem szabadok és nem függetlenek. A Jobbikkot tokkal-vonóval vásárolta fel Simicska, tisztán látszik, ott ő kéri a zenét. A többi baloldali párt meg állandóan keresi Soros és Brüsszel kegyeit. Megfelelési kényszereik nem belföldre, hanem külföldre irányulnak. Mindeközben nem mondanak komolyan vehetőt arról, hogy egy ilyen horrorfelállásban hogyan alakítanának kormányt.

Annyit tudunk – azt is Gyurcsánytól, hogy még izgalmasabb legyen -, hogy ha nyernének, hónapokig elhúzódó koalíciós tárgyalások következnének, majd megegyezés hiányában valószínűleg egy új választást kellene kiírni. Ez klassz, de az ország kormányzóképessége nem játék. Főképp ilyen európai helyzetben nem.

A kormányalakítás nem lehet egy liberális traccsparti szétfolyós terméke.

Persze attól tartok, épp ez a cél: instabil, gyenge kormány, függésben tartott politikusokkal. Világosan látszik, Brüsszel és a Soros-birodalom el akarja hallgattatni Magyarországot, ehhez pedig meg kell buktatni a jelenlegi kormányt, és a bevándorlást támogatókat kell helyzetbe hozni, akik lebontanák a kerítést. Azt akarják, hogy tűnjünk el a tömeges illegális bevándorlás útjából. Ennyiről van szó. Mi a brüsszeli felfogással szemben úgy gondoljuk, az, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, nem jelenti azt, hogy kuss a nevünk. Magyarországnak is vannak érdekei és szempontjai. Azt pedig egyre többen ismerik fel Európa-szerte, hogy a magyar álláspont az egész közösséget védi. Ezek tehát az egymásnak feszülő álláspontok, erre a meccsre akarnak mind 106 körzetben egy győzelemre esélyes jelöltet találni.

Apropó, taktikai szavazás, egyetlen jelölt. El tudja képzelni, hogy Gyurcsány Ferenc a Szemlőhegyen mondjuk a jobbikos jelöltre húzza be a saját ikszét, ha abban a körzetben Vona embere a legesélyesebb?

Simán el tudom képzelni. Gyurcsányék és Vonáék már rég óta együttműködnek, most is tárgyalnak helyi szinteken. Ezek a pénzért és a hatalomért bármire képesek.

Tizenkét évvel ezelőtt Józsefváros még baloldali fellegvárnak számított, azóta itt is elég nagyot fordult a világ. Mára inkább polgári városrész lett a kerület? Önt befutónak gondolja a többség.

Kijelenteni sosem lehet, hogy itt egy jobboldali, polgári jelölt simán befutó, de bizakodóan állok a választáshoz. Országgyűlési választáson és mindhárom polgármester választáson is ötven százalék fölötti eredménnyel nyertem el a választópolgárok bizalmát. Az idei annyiból lesz más, hogy most Ferencváros jelentős részén is meg kell mérettetnem magam, az ott élők pedig nyilván kevésbé ismernek. Azonban a két kerület megoldandó ügyei számos ponton hasonlítanak, rengeteg közös tervünk van, amelyeket együtt könnyebb lesz megvalósítani.

Vannak mögöttünk már eredmények, úgyhogy bátran vállalkozom a ferencvárosiak szolgálatára is.

Azt még azok is biztosan tudhatják rólunk itt helyben, akik nem támogatnak minket, hogy nem szaladunk el a kihívások elől. Amit elvállalunk, azt elvégezzük. Enélkül a kiszámíthatóság nélkül, nincs is értelme egy közösség képviseletének.

Gettóból Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerületévé vált Józsefváros. Melyik fejlesztésre, eredményre a legbüszkébb?

Hosszú felsorolás lenne… Röviden arra, hogy a “nyóckerből” Józsefvárost csináltunk.Talán ez keretezi be leginkább eddigi munkánkat. Egy lenézett, lesajnált, reménytelen negyedből, reményteli városrész lett. Az a kényelmes helyzetünk van, hogy ezt nem kell nekünk elmondanunk, elmondják helyettünk a tények, a kutatások, a befektetők, a turisták, a számok. Arról személy szerint én jobban szeretek beszélni, hogy mi az az ezer dolog, ügy, feladat, gond, ami még előttünk áll. Mert van bőven még miről beszélni. Ez persze maga a motiváció is. Sok támogatandó élet, sok nehéz sors, sok felújítandó homlokzat, sok rendbehozandó közterület van még. Pusztán annyit állítok tehát:

az irány szerintem jó, az eredmények jönnek, de a feladat még mindig tengernyi. Erre jelentkezem most ismét.

