Kitűzte a törvényszék a Prisztás-ügy perújítását

A Fővárosi Törvényszék kitűzte az első tárgyalási napot a Prisztás-gyilkosság ügyében, amelyben Portik Tamást és testőrét korábban fegyházbüntetéssel sújtották.

Kitűzték az első tárgyalási napot a Prisztás József meggyilkolása miatt jogerősen lezárt ügyben elrendelt perújításban, tudatta a Magyar Időkkel a Fővárosi Törvényszék. A Fővárosi Ítélőtábla tavaly novemberben rendelte el az ­1996-os gyilkosság ügyében a perújítási eljárást, miután a szlovák maffia bérgyilkosa, Jozef Rohác beismerő vallomást tett arról, hogy orosz megbízásból ő ölte meg a vállalkozót.

Az ügyben jogerősen 15-15 év fegyházra ítélték korábban Hatvani Istvánt és Portik Tamást: előbbit a gyilkosság elkövetőjeként, az olajbűnözés kapcsán elhíresült Energol Rt. marketingigazgatóját pedig megbízóként marasztalták el, és a bíróság megállapította, hogy a milliárdos vállalkozót üzleti vita miatt ölette meg.

Tavaly előbb Hatvani kért perújítást, és tanúként megnevezte az Aranykéz utcai, négy halálos áldozatot követelő robbantás, valamint Fenyő János me­g­gyilkolása miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Rohácot. A szlovák maffiózó augusztus 14-én ismerte be Prisztás megölését.

Vallomásának harmadnapján Portik is perújítási kérelmet nyújtott be, amit arra alapozott, hogy Rohác a vallomásban arra is kitért: Jozef Hamala közvetítésével dunaszerdahelyi orosz–ukrán körökből érkezett a megbízás, amit mintegy tizenötezer euróért teljesített.

Ismeretes, hogy Hamalát – aki a bírósági iratok szerint az 1998-as Aranykéz utcai robbantásban Rohác tettestársa volt – a szlovák rendőrség gyanúja szerint éppen Rohác lőtte agyon és ásta el Brno közelében. Hamala vásárolta hamis magyar iratokkal Győrben azt a Polski Fiatot, amelybe Rohácék robbanóanyagot helyeztek el, majd felrobbantották azt, amikor a gyalogosan érkező Boros Tamás az autóhoz ért. A szlovák rendőrök szerint Hamalának éppen azért kellett meghalnia, mert bűntársai attól tartottak, hogy eljár a szája.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint Rohác nem szolgált olyan információval az ügyről, ami ne merült volna fel a büntetőeljárás során vagy ne jelent volna meg a médiában, az alapügyben eljáró bíróságok pedig vizsgálták azt is, hogy esetleg nem Hatvani volt a végrehajtó. A perben Portik egykori üzlettársa, Drobilich Gábor, illetve a több leszámolásos ügyben is tanúskodó Radnai László tettek vallomást arról, hogy úgy hallották, nem Hatvani, hanem a Portiknak dolgozó Rohác lehet a tettes.