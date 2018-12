Kitüntetést alapított és díjemelésekről is döntött Zalaegerszeg közgyűlése

A jövő évtől kismértékben nő a zalaegerszegi bérlakások és a közétkeztetés díja, valamint országos kitüntetést is alapítottak Keresztury Dezső emlékére – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) a városi közgyűlés ülése után elmondta: januártól inflációkövető mértékben, öt százalékkal emelkedik a zalaegerszegi önkormányzati lakások bérleti díja. A jelenleg csaknem nyolcszáz lakást kezelő önkormányzati LÉSZ Kft. az emelésből befolyó többletbevételt karbantartásra, felújításra köteles fordítani.

A polgármester kitért arra is, hogy a zalai megyeszékhely 2006 óta támogatja az első lakáshoz jutókat, ezt a kamatmentes kölcsönt – a csok országos sikere mellett – továbbra is biztosítja a város. Az adható 1,2 millió forint visszafizetendő összege minden egyes születendő gyermek után 300 ezer forinttal csökken a jövőben is.

Emelkedik Zalaegerszegen az intézményi étkeztetés díja, a szolgáltatást biztosító Hunguast Kft. tizenkét százalékos emelési kérelme helyett nyolcszázalékos növelésről döntött a közgyűlés. A polgármester megjegyezte: miután nagyon sok diák kap térítésidíj-kedvezményt vagy ingyenes étkezést, amelyet a város finanszíroz, ez a díjemelés 2019-ben mintegy 36 millió forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak.

Balaicz Zoltán beszámolt arról is, hogy új, országos kitüntetésként Keresztury Dezső-díjat alapított az önkormányzat a városban született egykori irodalmár, kultuszminiszter tiszteletére, Gyimesi Endre volt polgármester és országgyűlési képviselő kezdeményezésére. A díj kétévente adományozható annak, aki Keresztury Dezső életművének kutatása terén vagy irodalmi munkássága révén ért el jelentős eredményt. Első alkalommal 2020-ban ítélik oda a kitüntetést.