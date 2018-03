Kiss-Rigó László: Most ölik meg Európát, és bennünket, keresztényeket is!

Már nem valahol messze, hanem itt a szomszédban üldözik a keresztényeket – nyilatkozta a SzegedMa portálnak Kiss-Rigó László. A katolikus püspök szerint drámai a helyzet, Európát pedig elsősorban azok az európaiak fenyegetik, akiknek keresztény gyökereik vannak, de megtagadták Istent és Krisztust. A keresztény embernek nem jelent dilemmát a választás, de az már sokkal inkább, hogyan kezelje azokat az embereket, vagy „filantrópokat”, akik anyagi érdekből, vagy pusztán csak tévedésből olyan eszmékért küzdenek, amelyek egyértelműen veszélyesek Magyarországra és az európai, keresztény közösségre is - tette hozzá a főpap.

Kiss-Rigó László szerint Krisztus követőinek egyáltalán nem kell, nem szabad félniük, még ebben, a modern kori keresztényüldözés időszakában sem.

– fejtette ki a Csongrád megyei portálnak a katolikus püspök.

– A keresztényüldözés tehát már itt van Európában, itt van az európai emberek között. A legnagyobb baj pedig az, hogy azok művelik a leginkább, akik maguk is keresztény gyökerekkel rendelkeznek, európaiak, de megtagadják saját identitásukat. Ami pedig felfoghatatlan, hogy ezek az emberek még örülnek is annak, hogy önpusztítók – tette hozzá Kiss-Rigó László.

A portálnak arra a kérdésére, hogy lehet -e függetleníteni magát a keresztény embernek attól, hogy Húsvét után egy héttel választás lesz Magyarországon Kiss-Rigó László azt válaszolta, hogy

értelmes, keresztény, hívő ember nem akarja egyáltalán függetleníteni magát a környezetétől, sőt kötelessége a környezetében is tanúságot tenni az értékeiről. Egy politikai választás egy közösség életét, jövőjét alapvetően meghatározza.

– A keresztény, hívő ember pedig kiáll az értékek mellett, ami a család, a házasság, az emberi élet méltósága, a munka becsülete, a hazaszeretet, az egészséges nemzeti identitás, vagy a szolidaritás – mondta a püspök.

– A keresztény embernek tehát nem jelent dilemmát a választás. Az már sokkal inkább, hogyan kezelje azokat az embereket, vagy „filantrópokat”, akik anyagi érdekből, vagy pusztán csak tévedésből olyan eszmékért küzdenek, amely egyértelműen veszélyesek Magyarországra és az európai, keresztény közösségre is.

A nemzeti identitás feladása, az uniformizálás ugyanis káros, és a vége nem lehet más, mint nemzeti öngyilkosság. Sokan pedig ebben örömmel és önként vesznek részt, mert nem látják (vagy nem akarják látni), hogy ezzel „megölik” Európát és benne bennünket keresztényeket is

– húzta alá Kiss-Rigó László.

A főpap elmondta, hogy a Húsvét üzenete örök, de hogy ki hallja meg, az függ attól, milyen füle van. A hívő emberek számára ez az Ünnepek Ünnepe, a Föltámadásé: Krisztus győzelmének ünnepe. Manapság inkább a Karácsony vette át a főszerepet, de ettől még a keresztények számára a Feltámadás Ünnepe a legfontosabb. A Húsvét az élet értelmét jelenti és a végső győzelmet, aminek a részesei vagyunk. Krisztus győzelme pedig olyan erőforrás, amiből táplálkozhatunk.

Csak rajtunk múlik, hogy ebből mit hozunk ki.

A teljes interjú elolvasható a SzegedMa portálon.

Így ünnepli a Húsvétot a Püspök

Locsolkodni nem szoktam, nálunk nem volt igazán szokás – meséli. Rokonai Ausztráliában élnek már nagyon régóta, így velük nem tud most személyesen találkozni.

– Önellátó vagyok, magamnak főzök az ünnepek alkalmával is. Ha Húsvétkor meghívnak vendégségbe, akkor ott természetesen én is húsvéti ételeket eszem. Éhen nem halok az biztos. A sonkát nem szeretem, ahogy én Karácsony idején a kocsonyát sem eszem meg – mondja.