Kilőtték a Vadhajtásokat

Szervezett támadásra gyanakodnak a portál szerkesztői

Hekkertámadás miatt feljelentést tesz a rendőrségen Bede Zsolt, a Vadhajtások.hu szerkesztője, miután több balliberális, illetve jobbikos csoport szervezett támadást indított az egykori, Vona Gábor által a néppártosodás elején lenyesegetett, Vadhajtásoknak nevezett radikális pártszimpatizánsok által létrehozott véleményoldal ellen. A Vadhajtások az elmúlt hónapokban főként arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy szerintük milyen változásokon ment át a Jobbik, illetve meglátásuk szerint miként csapták be a szavazóikat, akik annak idején bejuttatták a pártot az Országgyűlésbe.

A mostani esetről Bede Zsolt lapunknak elmondta, feltehetően a nézettségük és a népszerűségük miatt már tavaly áprilisban is több nagyobb terheléses támadás érte őket a Jobbik Ifjúsági Tagozatának (IT) tagjai részéről. – Ez történt most is. Onnan tudjuk egyébként, hogy kik állnak a támadások mögött, hogy többen maguk dicsekedtek el a bűncselekménnyel, amit elkövetettek.

Ilyen a Mi Hazánk Mozgalom kifigurázására létrehozott Mi Tanyánk mozgalom közösségi oldal, amelyet ugyancsak Jobbik IT-tagok üzemeltetnek – mondta az oldal szerkesztője. Hozzátette, a napokban két olyan posztjuk volt, ami a liberális és neojobbikos oldalon kiverte a biztosítékot, ezekért csoportokban jelentették Facebook-oldalukat.

A Vadhajtások nevű portál szerkesztői az utóbbi hetek tüntetésein is feltűntek. Bede Zsoltot a Kossuth téri tüntetők egyike hátulról meg is támadta, miután ő szóvá tette, hogy tönkreteszik a szánkókat. Egy másik munkatársát pedig akkor érte inzultus, amikor az MTVA székház előtt kérdőre vonta Gyurcsány Ferencet a 2006-os rendőrterror miatt. Bármiféle válasz helyett Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője kiverte az újságíró kezéből a telefont.

Mint ismert: Bede Zsolt volt az is, aki Hadházy Ákos független képviselő nemrégiben tartott előadásán megjelent, és egy rögtönzött performanszban parodizálta több politikus tévészékházban bemutatott „előadását”.