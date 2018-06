Kilenc vádemelés született a Welsz Tamás-iratok miatt

Hamisított útlevelek, diplomatarendszámok, adóigazolások cseréltek gazdát

Kilenc ember ellen emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség közokirat-hamisítás miatt a néhai Welsz Tamás iratai kapcsán. Az egyik terheltet nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással is megvádolták. Két vádlottat már el is ítélt a bíróság. Welsz annak idején hamisított bissau-guineai útlevelekkel, diplomatarendszámokkal és adóigazolásokkal üzletelt. Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is ilyen hamisított útlevéllel rendelkezett a vád szerint.

Kilenc ember ellen emelt vádat a Welsz-iratok kapcsán a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A PestiSrácok értesülése szerint mindegyik vádlott terhére közokirat-hamisítás bűntettét rója az ügyészség, és két esetben már marasztaló ítéletet is hozott az illetékes bíróság, illetve egyiküket nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással is vádolják.

Kovács Katalin helyettes szóvivő elmondta azt is, hogy az alapügyben tovább folyik a nyomozás, igaz, már csak egy ember ellen, őt szintén közokirat-hamisítással gyanúsítja az ügyészség, ahogy azt a két személyt is, akiknek az ügyét elkülönítették.

A sokak által politikai kalandornak tartott néhai Welsz Tamás Magyarországon hamisítottnak minősülő, ám az afrikai állam nyilvántartásában szereplő bissau-guineai diplomata-útlevelekkel és diplomatarendszámokkal egyaránt üzletelt. Ugyanakkor adóigazolásokkal is kereskedett, amelyekkel akár üzletemberek, maffiózók vagy éppen politikusok is igazolni tudták jövedelmük eredetét.

A költségvetési csalással is gyanúsított nem közszereplő feltehetően az adóigazolással kapcsolatos körbe tartozó üzletember lehet, míg a többieket az útlevelek, illetve a rendszámok kapcsán gyanúsíthatták meg korábban, illetve a vádemelések is ezekre a körökre épülhettek.

Ismert, hogy hamisított bissau-guineai útlevelet találtak az ügyészek a Simon Gábor, az MSZP volt alelnöke elleni nyomozás során, az édesanyja vezetékneve alapján Gabriel Derdák névre kiállítva, ezért vádolják a volt politikust hamisított okirattal való visszaéléssel is a költségvetési csalás mellett. A hamisított útlevéllel számlát is nyitottak Simon álnevére, 75 millió forintnyi valutát elhelyezve rajta.

Simon elismerte a perében, hogy Welsz Tamás 2014-ben azután ismerte meg, hogy kirobbant az ügye. Az MSZP elnökhelyettesét 2014. március 10-én vették őrizetbe a nyomozó ügyészek azután, hogy házkutatást tartottak Welsz Tamásnál. Két nappal később a politikust a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Simon a perében azt állította: Welsz kereste meg őt, hogy segítsen, elkérve az üggyel kapcsolatos iratokat. Miután a kalandor arra próbálta rávenni, hogy legalizálja a jövedelmeit, gyanút fogott és visszavonta a megbízást, visszakérve az iratait, amelyeket nem kapott meg.

Welsz Tamás 2014 tavaszán adott át több teherautónyi iratot a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozóinak. Az érdi birtokán már megtörtént az iratok átadása-átvétele, és egy járőrautóval a budapesti irodájához tartottak, amikor a hátsó ülésen ülő Welsz rosszul lett, majd egy mentőállomáson elhunyt. Halála előtt állítólag annyit mondott a rendőröknek, hogy bevett valamit, a boncolás pedig egy afrikai kígyóméreg nyomait mutatta ki a férfi szervezetében.

Az öngyilkosságot azonban sokan megkérdőjelezték Welsz környezetében is. Simon Gábor azt vallotta: miután megtudta, hogy Welsz meghalt, előzetes letartóztatása során nem tudott aludni, mert attól félt, hogy őt is megölik.