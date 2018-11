Kevesen tüntettek a tanszabadságért

Alig kétszáz diák csatlakozott a „figyelemfelhívó szolidaritási és információs sztrájknap”-hoz, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi campusán tartottak. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra a kérdésre, mit üzen a demonstrálóknak, azt válaszolta, hogy Magyarországon tanszabadság van.

Bár ma hazánkban több mint kétszázezren tanulnak a felsőoktatásban, alig kétszáz diák vonult az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi campusára, ahol a társadalomtudományi kar oktatói és hallgatói „figyelemfelhívó szolidaritási és információs sztrájknapot” tartottak.

A diá­kokhoz a CEU-ért kiállók, valamint a Corvinus Egyetem néhány diákja és oktatója is csatlakozott. Az ELTE társadalomtudományi karán tegnap néhány tudományos előadást, valamint kerekasztal-beszélgetést is tartottak gendertémában, hogy ezzel is kifejezzék tiltakozásukat a kormány intézkedései ellen.

Ilyen volt például Vicsek Lilla Nők a műszaki felsőoktatásban című előadása, amelyet követően Kovács Mónika arról beszélt, hogyan jelennek meg a társadalmi nemek a szociálpszichológiában. Hadas Miklós, a Corvinus Egyetem oktatója a férfikutatások eredményeit ismertette.

A következő megmozdulást Nem adjuk a jövőnket, nem adjuk a ­CEU-t – második figyelmeztetés címmel november 16-ra hirdették meg, ahol arra szeretnék felszólítani a kormányt, hogy írja alá a CEU-szerződést.

Ha ez nem történik meg, akkor az egyetem azzal fenyegetőzik, hogy az amerikai akkreditációjú mester- és doktori programjaira jelentkező új hallgatók a 2019/20-as tanévtől már a CEU bécsi campusán fognak tanulni.

A Momentum pedig ultimátumot adott a kormánynak, hogy „december elsejéig elvegye a korrupt kezét az egyetemről”. Úgy vélik, sokan vannak, és mint Fekete-Győr Andrásék a közösségi oldalon megfogalmazták: még csak most melegszenek bele a nyomásgyakorlásba. Mindezt pedig azzal akarják elérni, hogy „mozgósítanak” és „megtöbbszörözik” magukat.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója tegnapi sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva viszont azt mondta, hogy annyit üzen a demonstrálóknak, hogy „Magyarországon tanszabadság van”.

Közben a Közép-európai Egyetem (CEU) sajtóközleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy a Transzatlanti Demokrácia Munkacsoport szerint a CEU működését és akadémiai szabadságát sújtó fenyegetés az amerikai–magyar kapcsolatokat is veszélyezteti.

A munkacsoport európai tagozatának Simonyi András volt washingtoni nagykövet az egyik vezetőségi tagja, aki az MSZMP KB külügyi osztályának politikai munkatársaként is tevékenykedett.

Simonyi egyébként egy 2009-ben megjelent közhasznú jelentés szerint a magyarországi Demokratikus Átalakulásért Intézet végrehajtási bizottságát erősítette. A nevezett szervezet egyik potenciális partnerintézménye a CEU, tiszteletbeli tagja pedig Soros György volt.