Kettő meg kettő? Mennyi is?

Néha huszonkettő, vagy más. Hogy is van ez?

Esetünkben a mai világra olyannyira jellemző túlkorcsosult vélemény- és elfogadásterrort mutatják be egy videóban, ahol ez az alapvető matematikai tétel a kiinduló pont.

A film kezdőjelenete, hogy egy kisfiú úgy adja össze a 2+2-őt, hogy a számjegyeket írja egymás után és nem az értéküket adja össze, így míg a helyes válasz 4 lenne, nála ez 22. Ez nem a helyes válasz – állítja a tanárnő, mire a kisfiú szülei felteszik a kérdést, hogy „Ki szerint?” „A matematika szerint”– hebegi a pedagógus, majd jól lenácizzák. (A történet során leliberálisozzák és lekommunistázzák a tanárnőt, csak hogy azért teljes legyen a PC-kör.) Később az igazgató megfenyegeti, sőt ki is rúgja, mivel nem elég nyitott más vélemények irányában. Közben azzal is megvádolják a tanerőt, hogy lázadást szított, mert nem hajlandó engedni nézeteiből és elfogadni, hogy 2+2 eredménye lehet más is, mint négy. Nem lövöm le a poént, mivel a film-szkeccs nagyon profi alkotás, egyszerre vicces és elborzasztó, érdemes végignézni.

Lássuk is (senkit ne riasszon el a kisfilm 2+2+2+2 perces hosszúsága, nagyon élvezetes):

Jellemző mondatok:

A kisfiú apja: „Danny egy szabad gondolkodó.” Tanulság: szabadnak szabad, az biztos, de nem gondolkodó.

Igazgató a tanárnőhöz: „Nem a mi munkánk, hogy megmondjuk a tanulóknak, hogy mi a rossz és mi a jó.” Tanulság: láthatóan sokan szeretnék, ha efelé tartanánk.

Gondolom ismerősnek tűnik mindez…

(Azt már csak halkan teszem hozzá, hogy a mai tízes számrendszerünk alapja tíz darab úgynevezett arab szám, csak ha már az elfogadásnál és a tényeknél tartunk.)