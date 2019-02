Kétszázaléknyi voks az előválasztáson

Utcahosszal nyert Karácsony a baloldali erőfelmérőn

Karácsony Gergely lett a baloldali előválasztás győztese, négyszer annyi szavazatot szerezve, mint szocialista riválisa, Horváth Csaba. A Fidesz arra hívta fel a figyelmet, hogy a budapestiek csupán két százaléka vett részt a voksoláson, azaz a baloldal a saját szavazóit sem tudta mozgósítani, és még a zuglóiak sem támogatták saját polgármesterüket.

Az egykor megkerülhetetlen MSZP nemcsak saját miniszterelnök-jelöltet, de alkalmas főpolgármester-aspiránst sem tud kínálni a választóknak – vált egyértelművé tegnap a baloldali előválasztás eredményhirdetésekor. Eszerint a procedúrában összesen 34 214-en vettek részt, ebből 81 érvénytelen mellett 34 133 érvényes szavazatot adtak le.

A szocialisták jelöltje, Horváth Csaba 6535, míg a párbeszédes Karácsony Gergely 27 598, azaz négyszer annyi szavazatot kapott, ezzel ő lett az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd és a Szolidaritás közös főpolgármester-jelöltje. Őrsi Gergely, az előválasztási bizottság tagja, a fővárosi szocialisták alelnöke közölte: a hétfőtől vasárnapig tartó előválasztás rendben és tiszta körülmények között zajlott, visszaélések gyanúját felvető jelenségeket és az informatikai rendszer manipulálását célzó kísérleteket nem tapasztaltak.

– Ennek a napnak nincsen vesztese, csak a Fidesz – értékelt Karácsony Gergely, aki így az előválasztás júniusi második fordulóján mérkőzhet meg az LMP támogatását élvező Puzsér Róberttel, illetve a liberálisok aspiránsával, Sermer Ádámmal. Zugló polgármestere szerint az a cél, hogy 2019 októberére Budapest végre a budapestieké legyen a Fidesz helytartóival szemben. Közölte: mennek tovább, egészen addig, amíg nem érik el, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Horváth Csaba a győztesnek gratulálva azt mondta: a budapestiek zászlóvivőt választottak, és ettől a naptól kezdve beáll Karácsony mögé, hiszen mindketten Budapest „felszabadítását” tűzték ki célul.

A Fidesz–KDNP szerint hatalmas kudarc a baloldali főpolgármester-jelölti előválasztás, ami totális érdektelenségbe fulladt. – Alig több mint 34 ezer ember, a budapestiek mintegy két százaléka vett részt a szavazáson. Ez azt jelzi, még a saját szavazóikat sem tudták mozgósítani. A számokból az is látszik, hogy még a zuglóiak sem támogatták saját polgármesterüket – mondta Borbély Lénárd. Csepel kormánypárti polgármestere szerint a korábbi választásokon is lehetett látni, hogy nincs hiteles arca az ellenzéknek, akit el tudnának indítani főpolgármester-jelöltnek. Emellett az is látszik, hogy a bevándorláspárti politikusokból az ellenzéki oldalon sem kérnek.