Két éven belül elkészül az ősvilági pannon ökoház a Városligetben

A Városligetből is szemmel láthatóan előrehaladt a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon park elnevezésű új fejlesztésének jelenleg is zajló kivitelezése. – Műszaki szempontból látványos szakaszban van az öthektáros területen elhelyezkedő, fedett bemutatókomplexum építése, hiszen most épül a Biodóm nevű rész szerkezete.

A legmagasabb pontján 36 méteresre tervezett létesítmény négy kupolájából kettő már el is készült – közölte lapunkkal Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője. Hozzátette: energetikai szempontból hatékonyabb lesz a nemzetközi szinten is élvonalbeli fejlesztésnek számító együttes, amely a fényt ránézésre üveghez hasonlító, speciális, teflonszerű fólián keresztül kapja majd.

– Az acélszerkezetes, ötszintes ősvilági ökoház – amely 1,7 hektár helyet foglal el az öt és fél hektárnyi Pannon parkon belül – azt mutatja be rendkívül látványosan, hogyan nézhetett ki a pannon ősvadon. Emellett látogatói élményként nézve is többet nyújt majd a hagyományos, elkülönített állatkerti pavilonoknál, hiszen minden egy összefüggő, fedett térben lesz, így pél­dául kedvezőtlen időjárás esetén előnyös, hogy nem kell kimenni a szabadba – fejtette ki a szóvivő. Mint mondta, a tervek szerint 2020-ban már megnyitja kapuit a látogatók előtt.

Hanga Zoltán arra is kitért: az állatkert új játszóparkja, a májusban megnyílt Holnemvolt vár a várakozásoknak megfelelően rendkívül népszerű a családok körében. – Nagyrészt már szintén elkészült a volt vidámparki terület mögött helyet kapó új kiszolgáló­zóna, amely az állatkert üzemeltetése szempontjából fontos. Az egyelőre tervezési szakaszban lévő Hermina garázsban pedig kétszer annyi járműnek lesz hely, mint amennyi az Állatkerti körúton tud parkolni – tájékoztatott a szóvivő.