Készüljünk az influenzára!

Az oltás teljes védettséget nyújt a szövődmények ellen

Bár évről évre több ezren meghalnak az influenzával összefüggésben, a mai napig kevesen oltatják be magukat a betegség ellen. Idén az enyhe idő miatt valószínűbb az erős influenzajárvány, amelyről ráadásul nem lehet tudni pontosan, mikor kezdődik el. A legjobb megoldás, ha mielőbb beadatjuk a védőoltást, amely már elérhető a háziorvosoknál, illetve a gyógyszertárakban.

Az idei enyhe időjárás miatt több lehet a vírusos megbetegedés, ez várhatóan az influenzajárványra is igaz – mondta el lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Ugyanakkor – tette hozzá – a járvány nemcsak az időtől, hanem a vírusok erősségétől is függ, így pontosan nem lehet megjósolni az influenzafertőzések idei tendenciáit.

Póta György hangsúlyozta, az influen­za a gyengébb immunrendszerűekre – így csecsemőkre, idősekre –, vagy valamilyen krónikus alapbetegségtől szenvedő emberre nézve a legveszélyesebb, és szövődményei akár halálosak is lehetnek.

Az oltóanyag összetételét minden évben a WHO határozza meg, főként az alapján, hogy mely influenzatörzsek okoztak járványt a déli féltekén az előző fél évben – ismertette a szakember. Mint mondta, idén már négykomponensű oltóanyag érhető el mindenki számára itthon, amely nagyobb védettséget nyújt, mint a kevesebb komponensből álló vakcinák.

Kétféle oltóanyag van: az egyik az úgynevezett hasított vakcina, amely kevésbé okoz mellékhatásokat, és három év alatti kisgyermekeknek is adható, viszont lassabban fejti ki a hatását, így legalább 4-6 héttel a járvány előtt, vagyis lehetőleg novemberben be kell adni.

A másik típus a legyengített sejteket tartalmazó vakcina, amely szintén hatékony, de valóban okozhat kisebb mellékhatásokat, például néhány napig fájhat az oltás helye vagy hőemelkedést okozhat. Ezek gyorsabban hatnak, akár két hét alatt védettséget alakítanak ki.

Póta György arra is kitért, a várandós kismamák is kaphatnak vakcinát, sőt számukra még az átlagnál is fontosabb, hogy be legyenek oltva, hiszen ők is a rizikócsoportba tartoznak, főleg a második trimeszterben.

– Minden oltásra, így az influenza elleni vakcinára is igaz, hogy nem nyújt százszázalékos védelmet a betegség ellen, hiszen különböző az emberek immunrendszere, így más lehet az immunválasz is. A védőoltás viszont teljes védettséget garantál az adott vírustörzshöz köthető súlyos, életveszélyes szövődmények ellen – fogalmazott Póta.

Évről évre változik, hogy mikor alakul ki influenzajárvány: volt rá példa, hogy már karácsony környékén elkezdődött, de olyan is előfordult, hogy csak márciusban. Mivel pontosan nem lehet tudni, mikor kezdődik az idei, érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, hogy beadassuk a védőoltást.