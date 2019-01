Készpénz nélkül az iskolában

A szülők nyitottak rá, hogy elektronikus úton fizessék az oktatás költségeit

A pénzügyi tudatosság fejlődése szempontjából komoly előrelépést hozhat az aktuális iskolai tanév kezdetével a Pénzügyminisztérium, az MNB Pénziránytű Alapítványa, a Mastercard és a ­Deloitte közös munkájával elindított Készpénzkímélő iskolák program. A tanév elején elvégzett felmérés szerint a diákok jelentős részének már számos lehetősége van arra, hogy készpénzmentesen fizessen, és a szülők is szívesen váltanak a kényelmesebb módszerre.

Eddig sosem látott ütemben jelennek meg az olyan új technológiai megoldások, amelyek formálják a pénzügyeinket, mivel több olyan lehetőséget biztosítanak, amely korábban eleve elképzelhetetlen volt. Gyorsul például a készpénzmentes fizetés térhódítása. Amellett, hogy ez nemzetgazdasági szempontból hasznos, az egyén szintjén is hasznos: általa a pénzügyi folyamatokat egyszerűbb nyomon követni, és kevesebb a kapcsolódó költsége is.

Az, hogy a szülők otthon hogyan kezelik a pénzt, jelentős hatással van a következő generáció pénzügyi kultúrájának alakulására is – állapította meg új tanulmányában a Deloitte. Megjegyzik: a gyerekek nemcsak otthon, hanem az iskolában, a tanműhelyben, a kollégium­ban, a szórakozóhelyeken vagy akár a buszon ülve is megtapasztalhatják, hogy a pénz hányféle formában része az életüknek. Bár nagy szerepe van az otthonról hozott mintáknak, ám sokat számít az is, hogy mit látnak a kortársaiktól, a tanáraiktól, más felnőttektől a nagybetűs életre készülő fiatalok.

A Készpénzkímélő iskolák program 15 középiskolában pilot jelleggel teremti meg a készpénzkímélő fizetési megoldások használatának feltételeit. Az új fizetési lehetőségek az egész család számára előnyöket kínálnak, egyben tudatosabbá tehetik a pénzről való gondolkodást mind a gyerekek, mind a szülők oldalán.

A programban részt vevő iskolák büféjében a projektnek köszönhetően már POS-terminálokon keresztül is lehet fizetni. A gyerekek használhatnak bankkártyát vagy más, fizetésre alkalmas eszközt, például mobiltelefont, „okos” karkötőt, amelyre a legtöbben nyitottak is. Rengeteg középiskolás diáknak van bankszámlája és valamilyen elektronikus fizetésre alkalmas eszköze (döntően bankkártyája), ezért a program alapítói arra számítanak, hogy a jövőben minél többen próbálják ki a készpénzmentes fizetés egyszerű és gyors formáját, a diá­kok akár ebben a formában kaphatják a zsebpénzüket is. A fogyasztók valójában kevesebbszer használják a kártyákat fizetésre, mint ahányszor erre ténylegesen lehetőségük nyílna. A készpénzkímélő fizetési módok terjedéséhez ezért láthatóan nemcsak a megfelelő technológiai infrastruktúrára van szükség, hanem pénzügyi nevelésre is – jegyezte meg a Deloitte.

A program a szülőket is célozza: az iskolai menzabefizetések esetében is lehetőség lesz elektronikus fizetésre, részben POS-terminál segítségével, részben átutalással, illetve online felületen kártyás vásárlással. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők döntő többsége nagyon gyorsan, gyakorlatilag már az elektronikus fizetési rendszer kiépítését követő első hónapban áttér az elektronikus fizetésre. A program keretében végzett kutatások és szakmai egyeztetések azt is felszínre hozták, hogy már léteznek – egyébként világszínvonalú – magyar fejlesztések, amelyek kifejezetten ebben a szegmensben támogatják az elektronikus fizetéseket.

Maguk az iskolák is elektronizálhatják a pénzügyi folyamataikat, hiszen például a tornaterem, az udvar, a tantermek bérbeadása során alkalmazhatnak olyan jellegű online megoldásokat, amelyek a lakásbérbeadás kapcsán már meghódították a világot. Ezen szoftverek egyik legfontosabb jellemzője a teljesen transzparens, elektronikus pénzmozgás, amelynek segítségével a bérbeadó szinte azonnal a pénzéhez jut, miközben mentesül a készpénzkezelés költségeitől és kockázataitól. A program egyik nagy eredménye, hogy egy hazai szakképzési centrumban már ki is fejlesztettek egy kifejezetten az iskolai szabad kapacitások (elsősorban tantermek, tornaterem) bérbeadását segítő kísérleti internetes platformot, amely hamarosan megkezdheti a működését.

A Készpénzkímélő iskolák projekt egészen a tanév végéig tart, fókuszálva a programban részt vevő iskolák tanulói, szülői és diákjai felé folytatott erőteljes szemléletformálásra. A tanév végén tervezett újabb felmérés eredményeiből akár kormányzati intézkedések születhetnek, illetve a pénzügyi szereplőket is innovációra késztetik – mondta Kenyeres Kinga, a Deloitte kormányzati tanácsadási terület igazgatója.