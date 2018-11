KDNP: a gazdaság erősödése nyomán határokon átívelően fejlődhet az egységes magyarság

A magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, hogy a magyarság határokon átívelően erősödjön – mondta Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, jelenleg is zajlik a Magyar Állandó Értekezlet (Máért), amely „az egyetemes magyarság szempontjából a legfontosabb stratégiai testület”. Hozzátette: Közép-Európa most Európában a legfontosabb gazdaságilag stabil térség, a magyar gazdaság teljesítménye növekvő pályára állt és az öt százalékos növekedést is meghaladja, ez pedig lehetővé teszi, határon átívelően az egységes magyarság is erősödjön.

A külhoni magyarság támogatásával Magyarország is erősödik, a külhoni magyar családok, vállalkozások támogatása Magyarországot is erősebbé teszi – mondta. A politikus szavai szerint „fontos üzenete a mai napnak, hogy az egységes magyarságban gondolkodás a közös fejlődés záloga és jövője”.

Juhász Hajnalka megjegyezte: 2010-ben a Fidesz-KDNP kormánynak köszönhetően olyan nemzetpolitikai fordulat jött létre, „amelynek egyik nagyon komoly eredménye, hogy üdvözölhetjük az egymilliomodik állampolgárt is”.

Szólt arról is, hogy az Európai Unió tagállamainak jelentős részében bevett gyakorlat, hogy az állampolgárság és a választójog nem válik el. Ezt a gyakorlatot követi Magyarország is, amikor a törvénymódosítással lehetővé teszi, hogy az EU-ban lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is szavazhatnak a következő európai parlamenti választáson – mondta.

A politikus kiemelte: a kereszténydemokrata kormányzás és gondolkodás alapvető értéke, hogy minden magyar egyaránt fontos. Számunkra a legnagyobb lehetőség, hogy az egységes nemzetben gondolkodás Magyarország és a magyarság számára a jövő záloga – jelentette ki.

Hozzátette: fontos szerepet játszanak az egységes magyarság megerősítésében a történelmi egyházak. A magyar kormány továbbra is elkötelezett a határon túli magyarok iránti felelősség viselése ügyében, ahogy az alapörvény is rögzíti – jegyezte meg.