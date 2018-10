Kásler Miklós: szükség lenne csoportpraxisok kialakítására az alapellátásban

Az emberi erőforrások minisztere támogatná az úgynevezett csoportpraxisok kialakítását az alapellátásban.

Kásler Miklós az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában kifejtette: egy csoportpraxisban több orvos dolgozna, és lehetőséget kellene teremteni arra, hogy ha egy szakorvosnak más szakvizsgája is van, azokat a betegeket is elláthassa, akik kezelésére képesítése feljogosítja. Rajtuk kívül a csoportpraxisban más szakemberek – dietetikus, mentálhigiénés szakember, gyógytornász – is dolgoznának.

Ehhez eszközöket és gépeket kell adni az alapellátásban dolgozóknak – folytatta -, valamint megteremteni annak lehetőségét, hogy a háziorvos elektronikus úton konzultálhasson egy-egy esetről egy kórház sürgősségi osztályával.

Kásler Miklós véleménye szerint ezzel tehermentesíthetők a ma még túlzsúfolt sürgősségi osztályok.

A miniszter ismét beszélt arról: a kidolgozott öt nemzeti egészségügyi program a megelőzésre épül, azt a szemléletváltást kell elérni, hogy az emberek kerüljék az olyan életmódot, amely betegségek kialakulásához vezet.