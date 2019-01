Kásler Miklós: folytatódnak a vidéki egészségügyi fejlesztések

Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések vidéken, ahol az elmúlt időszakban 500 milliárd forintot felhasználva fejlesztették az egészségügyi hálózatot, míg Budapesten és a központi régióban 700 milliárd forint értékű beruházások indultak el – közölte az emberi erőforrások minisztere hétfőn Szombathelyen.

Kásler Miklós a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több mint 1,1 milliárd forint értékű, elsősorban az onkológiai ellátást érintő beruházásainak avatásán azt mondta:

olyan kulturális és egészségügyi fejlesztések zajlanak, amilyenek „Magyarország eddig ismert 1100 éves történetében még soha”.

A vidéki egészségügyi hálózat fejlesztésének része a szombathelyi kórház beruházása, amelynek révén az ottani regionális onkológiai centrum már minden olyan diagnosztikai és terápiás kezelést biztosít, amit az Országos Onkológiai Intézet – tette hozzá a miniszter.

Kásler Miklós beszélt arról is, hogy

a magyar onkológiai stratégiáról néhány évtizeddel ezelőtt lezajlott viták után példaértékű ellátórendszer alakult ki Magyarországon.

Ennek csúcsintézménye a legmagasabb európai szintű elvárásoknak is megfelel, négy regionális centrum működik az országban, illetve a legtöbb vidéki kórházban van onkológiai osztály is.

A Szombathelyen kialakított regionális onkológiai centrum diagnosztikai és terápiás lehetőségei szinte teljesen azonosak azokkal, amelyek a központi intézetben elérhetőek, csak az ellátott betegségek körében van nem túl jelentős különbség. A betegeknek az új PET/CT beszerzése révén pedig már nem kell Budapestre vagy Kaposvárra utazniuk, ez évente mintegy ezer beteget érint.

A vasi megyeszékhelyen néhány éve a rendkívül magas szintű technológiát jelentő molekuláris patológiai tevékenységet is folytatnak, ami nélkülözhetetlen ma már a korszerű onkológiai terápiákhoz. A miniszter jelezte azt is: még ebben az évben elindul a salgótarjáni kórház onkológiájának fejlesztése is.

Nagy Lajos, a Markusovszky kórház főigazgatója elmondta:

a kórház legrégebbi, 90 éves épületében működő sebészeti osztályt 523 millió forintból újították fel. A teljes korszerűsítés jóvoltából a betegek 21. századi körülmények közé kerülnek most már.

Hozzátette: a daganatos betegek diagnosztikáját szolgáló PET/CT, illetve a kemoterápiában alkalmazott CATO-rendszer megvalósítása az onkológiai betegek ellátásához nélkülözhetetlen fejlesztés. A kórház helyszínen kiosztott sajtóközleménye szerint az előbbi 520 millió forintba, az utóbbi 84 millió forintba került.

Hende Csaba (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy a szombathelyi egészségügyi intézmény hosszú évek óta veszteség nélkül működik, jól gazdálkodva, magas színvonalú gyógyítást biztosít.

A 2010 óta eltelt időszakban, a mostanival együtt már meghaladja a 20 milliárd forintot a kórház beruházásainak értéke, ami messze túlmutat a 2002 és 2010 között végrehajtott fejlesztések értékén.

Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az egészségügy három tevékenységi területére, a diagnosztikára, a gyógyításra és az elhelyezési körülményekre egyaránt kiterjedő, több mint 1,1 milliárd forint értékű modernizálással nemcsak a kórház fejlődött, hanem a város, a megye és a régió ellátása is.

Nagyon fontosnak nevezte az eszközpark javítását, de hozzátette, hogy „csodálatos eszközökkel sem lehet hivatástudat, empátia, a betegekhez való jó viszony nélkül gyógyítani”.









1/5 Hende Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Nagy Lajos, a kórház főigazgatója és Puskás Tivadar polgármester (b-j) 2/5 3/5 4/5 5/5

Fotó: MTI/Varga György