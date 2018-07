Kártérítés Czeglédyék áldozatainak

Eddig mintegy hatszázan – főként diákok – jutottak hozzá a járandóságukhoz

Eddig közel negyvenkétmillió forint értékben kárpótolta a kormány azokat, akiket az MSZP és Gyurcsány Ferenc ügyvédjeként is elhíresült Czeglédy Csaba a cégein keresztül megkárosított. Eddig mintegy hatszáz becsapott személynek – főként diákoknak – fizették ki az elmaradt járandóságát.

Eddig összesen több mint 41,7 millió forintot fizetett ki az állam azoknak a károsultaknak, akiket Czeglédy Csaba volt szocialista politikus és bűntársai áldozataként tartanak nyilván a kormányhivatalok – közölte az Origo.hu.

A portál adatai szerint eddig 596-an – főként diákok – jutottak hozzá elmaradt bérükhöz, és a kormány döntése nyomán megtérített összeg tartalmazza a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulás költségeit is. A kárpótoltak létszáma, így a kifizetendő összeg a későbbiekben jelentősen növekedhet majd, ugyanis a kormányhivatalok folyamatosan dolgozzák fel a kártérítési kérelmeket – írta a portál.

Mint ismert, a Czeglédy Csaba cégeitől követelt juttatások megtérítésére azok nyújthatták be igényüket, akik 2017. május 1-je és június 30-a között dolgoztak a Human Operator Zrt. kötelékében. A kormány januárban határozatban vállalta az érintettek kárpótlását, s az első jelentkezők már február elején kézhez kapták elmaradt járandóságukat.

Az MSZP és a DK számára ügyvédként is dolgozó egykori szocialista politikust és társait bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, mintegy 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják.

A nyomozást folytató Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a Czeglédy vezette bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely az érdekeltségé­ben álló Human Operator Zrt.-n keresztül diák­munka-közvetítéssel foglalkozott. A céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.

Az ügy huszonkét terhelje közül így már csak ketten vannak rács mögött. A gyanú szerint a bűnszervezetet vezető Czeglédy letartóztatását július 5-én hosszabbította meg a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélye miatt. Czeglédy az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt szombathelyi önkormányzati képviselője volt, de mandátuma – miután letartóztatásba helyezték, és egy éven át nem vett részt a közgyűlés munkájában – megszűnt.