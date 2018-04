Karácsony visszalépések tucatjait ígéri a hajrában

Várhatóan 10-15 körzetben fogja visszaléptetni egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit a szocialisták pártkoalí­ciója, már zajlik ennek előkészítése – ígérte Karácsony Gergely az ATV-ben vasárnap. A MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje aznap egyeztetett a DK, az Együtt és az LMP politikusaival is, bár az utóbbinál a tárgyalásokra hivatalosan nem nyitottak. A politikus tárgyalna a Jobbikkal is, ha Vona Gábor pártja hajlandó lenne erre.

Csepellel kapcsolatban elmondta, szerinte Szabó Szabolcs és Bangóné Borbély Ildikó közül csak egy jelöltnek kellene maradnia a végére, ezért azt tudja elképzelni, hogy amelyik párt visszalép, kárpótolja a másikat. – Kilencvenöt százalék szerintem, hogy lesz visszalépés Csepelen. Úgy gondolom, majdnem mindegy, hogy ki lép vissza, csak legyen megoldva, azt kell látni, hogy aki visszalép, annak máshol előre kell lépnie – hangoztatta Karácsony.

Videóüzenetben jelentette be tegnap visszalépését Fekete-Győr András V. Naszályi Márta javára Budapest 1-es választókerületében. A Momentum Mozgalom elnöke döntését egy általa megrendelt közvélemény-kutatásra alapozta, amelyben kevéssel V. Naszályi végzett az élen. A Párbeszéd jelöltje mellett az LMP-s Csárdi Antal és a jobbikos Losonczy Pál van versenyben a KDNP-s Hollik Istvánnal szemben. Juhász Péter, az Együtt elnöke is ugyanebben a körzetben jelöltette magát, ám korábban ő is visszalépett.