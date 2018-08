Karácsony Gergely hadovál és pávatáncát járja

A Párbeszéd társelnökének ambíciói sok biztosítékot kivertek

Közös baloldali EP-listavezető, főpolgármester és zuglói polgármester is lenne Karácsony Gergely – derült ki Párbeszéd társelnökének zavaros nyilatkozataiból. Annyi biztos, hogy Szanyi Tibor és Gyurcsány Ferencék sem akarnak közösködni a szélkakas politikussal az EP-választáson.

Megszokott formáját hozza Karácsony Gergely, aki rövid időn belül mindent – és annak ellenkezőjét is – összehordott terveiről, közben manipulációval vádolva azokat, akik szavait idézték. A Párbeszéd társelnöke a napokban még letagadta, hogy a Hír TV-nek azt mondta, vállalná egy közös baloldali szövetség listájának vezetését a jövő évi európai parlamenti választáson.

Ám miután a csatorna közzétette a politikus szavait, Karácsony a Népszavának már óvatosabban, de újra arról beszélt, hogy értéknek tartja az MSZP–Párbeszéd-szövetséget, ezért támogatja a közös indulást. Bár Zugló polgármestere szerint még nincs döntés arról, hogy milyen formában indul a két párt a voksoláson, a napilap azt írta, hogy a Párbeszéd elnöksége már a héten napirendre tűzi a kérdést. Ezután nem telt el sok idő, és Karácsony Gergely az ATV-ben úgy fogalmazott, hogy mivel gyűlöl repülőre ülni, nem készül Brüsszelbe.

A Párbeszéd társelnöke hangoztatta: nem szokott bejelentkezni sehová, de adott esetben a főpolgármesterséget szívesen vállalná, már ha lenne közvetlen választás, illetve azt megelőző ellenzéki előválasztás. Mindent összevetve a politikus arra jutott, hogy a maga részéről 2019 után is zuglói polgármesternek készül, és egy szabad, boldog és igazságos ország polgára szeretne lenni. Ismert: Karácsony pávatáncának eddigi legemlékezetesebb epizódja az volt, amikor tavaly decemberben az MSZP programbemutatóján bejelentkezett a szocialisták miniszterelnök-jelöltjének, később viszont egy hangfelvételen arról panaszkodott, hogy „a f…szért” hagyta magát „rábeszélni” erre.

„Karácsony már ne legyen közös listavezető” – reagált Gyurcsány Ferencék félhivatalos blogja, az Európakávézó, ahol szintén felrótták a zuglói polgármesternek, hogy „a szokásos kétfedelű szöveget” alkalmazza. A DK-s blog szerint Karácsony áprilisi szereplése sem igazolja, hogy mindenkinek be kéne állni mögé, mivel „az MSZP, amely egy alig mérhető pártnak adta oda a miniszterelnök-jelölti pozíciót, végül az elmúlt huszonöt év legrosszabb eredményét érte el”. Mint Gyurcsány Ferencék fogalmaztak: lehet, hogy Karácsony mégsem akarna egy közös ellenzéki – lehetőleg baloldali – listát vezetni a jövő májusi EP-választáson, „de azért jobb, ha jelezzük, hogy később se akarjon”.

A Párbeszéd társelnökének ambíciói Szanyi Tibornál is kiverték a biztosítékot. Az MSZP-s európai parlamenti képviselő az ATV-ben kijelentette, a Magyar Szocialista Párt létezik, olyan baloldali tömörülés viszont, amilyenről Karácsony beszélt, nincs. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi Európai Parlamentben a Párbeszéd képviselője, Jávor Benedek a Zöldek frakcióját erősíti, nem pedig a szocialistákét. Az MSZP és a Párbeszéd ráadásul itthon is két külön frakciót alkot – tette hozzá. Szanyi elutasító szavai már csak azért is érdekesek, mert Tóth Bertalan, az MSZP júniusban minimális többséggel megválasztott elnöke eddig rendre a Párbeszéddel közös indulás mellett foglalt állást.