Kalandos nemzetközi és amerikai mentőakció

A Baptista Szeretetszolgálat számos nemzetközi mentőakcióban is részt vett az elmúlt évek során. A HUBA-Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportot több alkalommal is bevetették az Egyesült Államok hurrikán sújtotta vidékein a károk felszámolásában, legutóbb idén tavasszal, az Észak-Karolinában található Raleigh-ban.

A magyar segélyszervezet munkatársai korábban már több héten át dolgoztak az észak-karolinai baptistákkal Nederland és Port Arthur településeken kétszáznyolcvan súlyosan sérült ház javításában segédkezve, miután tavaly szeptemberben, közvetlenül a Harvey hurrikán pusztítását követően a magyarok és az amerikaiak közösen állítottak fel mobil konyhákat és tisztálkodást segítő bázisokat.

A baptisták segítettek 2005-ben a Louisianát sújtó Katrina, majd a 2012 októberében a keleti parton végigsöprő Sandy, s a 2016 őszén Floridára lecsapó Matthew hurrikán pusztításainak helyszínein is. A szeretetszolgálat a 2010-es földrengés óta jelen van Haitin is, mentőcsapatának tevékenysége után helyi és nemzetközi partnerségben épített egy gyermekközpontot, ahol van óvoda, iskola, árvaház és szakképzés, valamint létrehoztak egy helyi egységet is, amely mozgássérült gyerekekkel foglalkozik.

A szeretetszolgálat egyik legkalandosabb mentőakciója Tóásó Előd és a horvát Mario Tadic Bolíviából történő kimenekítése volt 2015 áprilisában. A segélyszervezet a Külgazdasági és Külügyminisztérium technikai segítségével lépett akcióba, azt követően, hogy a La Paz-i kormány több mint két hónappal a szabadlábra helyezése után sem adta vissza a magyar férfi útlevelét, és a vádalkuban megkötött egyezség több pontját sem tartották be.

Tóásó és társai ügye 2009 tavaszán pattant ki a dél-amerikai országban, miután kommandósok egy Santa Cruz-i szállodában rajtaütöttek egy feltételezett terroristasejten, amely állítólag Evo Morales elnök meggyilkolására készült, és az ország erőszakos kettészakítását készítette elő. Az akcióban három ember életét vesztette, a két túlélőt pedig a hatóságok őrizetbe vették, és az ügy további 37 vádlottjának nagy részével együtt vizsgálati fogságban tartották.