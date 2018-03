Juhász végül belebukott a nőverési botrányba

Mégiscsak formálódik az ellenzéki összeborulás Budapest Belvárosában

Belebukott volt élettársa bántalmazásába Juhász Péter, az Együtt elnöke – így értékelték a kormánypártok azt, hogy a politikus bejelentette: nem indul az április 8-i választáson. Juhász Budapest 1. számú választókerületében mérette volna meg magát, ahol jelenleg az ellenzéki együttműködésről tárgyalnak a kormánypárti Hollik István kihívói.

Juhász Péter, az Együtt elnöke belebukott a nőverésbe – ekként értékelte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az ellenzéki politikus hétvégén bejelentett visszalépését. Juhász Budapest 1. számú választókerületében indult volna, ahol a kormánypártok jelöltje Hollik István.

A KDNP-s orszá­g-gyűlési képviselő Hidvéghihez hasonlóan nyilatkozott, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy volt élettársának bántalmazása miatt Juhász Péter ellen már a rendőrség is nyomoz, „így bármit is állít, nyilvánvalóan ez lehet a visszalépés oka”. – Juhász Péter nemrég az ellenzéki sajtóban, a Simicska Lajos tulajdonában álló Index.hu oldalon maga is elismerte, hogy durva dulakodás volt közte és korábbi élettársa között, a nő ezért sérülhetett meg – emlékeztetett Hollik István.

A tartósan 1 százalék körülire mért Együtt elnöke, aki korábban a drogliberalizációért folytatott küzdelmével hívta fel magára a figyelmet, visszalépését a Fidesz–KDNP legyőzése érdekében hozott áldozatként állította be. Függetlenül attól, mi áll Juhász lépésének hátterében, az 1-es számú választókerületben végül tényleg megvalósulhat az ellenzéki összefogás.

Legalábbis ezt állítja a Magyar Narancs a szombati Eleven Fesztivál elnevezésű rendezvényről szóló tudósításában. A cikk szerint Fekete-Győr András (Momentum) azt javasolta Csárdi Antalnak (LMP) és Váradiné Naszályi Mártának (MSZP–Párbeszéd), hogy mindenképpen állapodjanak meg abban: közülük csak egy jelölt indul április 8-án. Ebben meg is egyeztek, s állítólag már pártszinten egyeztetnek a visszaléptetésekről.

Bár az országgyűlési választásig még csaknem két hét van hátra, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje már a kormányalakítás gondolatával foglalkozik. Karácsony Gergely a hétvégén felajánlotta a koalíciós kormányzás lehetőségét a Demokratikus Koalíciónak (DK) és az LMP-nek.

Az MTI tudósítása szerint a Párbeszéd társelnöke abból az alkalomból állt a nyilvánosság elé, hogy a párt honlapján vasárnap közzétették száz pontból álló kormányprogramjukat. Közlése szerint a kormányprogramot, amelyet a következő országgyűlésben a demokratikus ellenzéki pártokkal közösen kíván megvalósítani, elküldi a DK-nak és az LMP-nek.

A rendezvény után Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva azt mondta: nem a választási együttműködésről kíván tárgyalni az LMP-vel, csupán arra kívánja felhívni a figyelmüket, hogy a következő parlamentben számít a közös kormányzásra. Ugyanis – véleménye szerint – Magyarországon koalíciós kormányzásra van szükség azon pártok együttműködésével, amelyek programja összeegyeztethető. Márpedig az MSZP–Párbeszéd programja összeegyeztethető az LMP és a DK programjával – fűzte hozzá.