Jótékonysági kampányt indított a BKK és a Mosoly Alapítvány a beteg gyerekekért

Jótékonysági kampányt hirdetett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Mosoly Alapítvány; a Még a villamos is mosolyog címmel elindított akció során a hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek lelki gyógyulását segíthetik azok az utasok, akik támogatják a civil szervezet terápiás programjait.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a kampányban részt vevő szervezetek közös szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, Budapest gyermekbarát város, és azt szeretnék, ha ez a szemlélet áthatná a városszervezésben és működésben is.

Azt hangoztatta, csak az a város lehet igazán sikeres, ahol jó gyereknek lenni. Ezért szerinte az élet minden területén különösen nagy figyelemmel kell irántuk lenni, különösen a a beteg gyerekek iránt, és meg kell próbálni az életüket könnyebbé, vidámabbá tenni.

Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója azt mondta, a főváros közlekedésszervező cégeként szeretnék élhetővé, szebbé tenni a fővárost, emberközelibbé hozni a közlekedést. Mint hozzátette, így találkozott egy korábbi elképzelésük, a mosolygó villamosok ötlete az alapítvány kezdeményezésével; így indult el a beteg gyerekek segítségére irányuló akció.

Felidézte egy másik jótékonysági akciójukat is, amelynek során Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványa mellé álltak. Közölte, a hasonló akciókkal arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a főváros közlekedésszervezése nem csak technikai kihívás, mert az emberségről, a mindennapok élhetőbbé tételéről is szól.

Székelyné Pásztor Erzsébet, a BKV társasági kapcsolatok irodájának vezetője is azt hangoztatta, hogy cége számára is fontos a társadalmi felelősségvállalás, és különösen elkötelezettek a gyermekek támogatásában, ezért is csatlakoztak korábban például az alapítvány balatoni jótékonysági futóversenyéhez.

Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány vezetője tevékenységüket ismertetve arra hívta fel a figyelmet, Magyarországon még nem annyira köztudott, hogy a pszichés állapot szerepe mennyire fontos a fizikai gyógyulásban.

Elmondta, a családok nagy traumákon, kríziseken mennek át, amikor megtudják, hogy gyerekük súlyos beteg, és félelmet keltenek a kezelések is. Az alapítvány szakemberei abban tudnak segíteni, hogy a gyerekek ezeket a nehézségeket minél jobban fel tudják dolgozni.

A kampány egy hónapig tart, ez idő alatt például a villamosokon kihelyezett fényképeken azt mutatják meg, mennyire nem látható különbség egy egészséges és egy betegségből gyógyult gyerek mosolyán. A Széll Kálmán téren bemutatott nagykörúti villamosok elejére matricákkal mosolygó szájakat ragasztottak, amelyek így – a lámpákkal mint szemekkel – a közösségi oldalakról ismert „smile” jelre hasonlítanak.

A kampány idejére 13 BKK-s ügyfélcentrumba adománygyűjtő dobozokat, „perselyeket” helyeztek ki azoknak, akik azt szeretnék, hogy minél több gyerekhez eljussanak az alapítvány terápiás programjai. A kampányhoz a reklámfelületeket a JCDecaux biztosította.

Az alapítvány honlapján egyebek mellett az áll, hogy a hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek gyógyulását segítik ingyenes mese- és művészetterápiáival. A Mosoly terápiák célja, hogy a gyerekek képesek legyenek feldolgozni a betegségük okozta traumát, készek legyenek a kórházi kezelések befogadására, lélekben megerősödve, feszültségmentesen vágjanak neki a testi gyógyulás folyamatának – írták.