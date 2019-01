Jelentős sikert hozott a külhoni családok éve

Egymilliárd forintos keretösszeggel szervezi meg idén a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság a külhoni magyar gyerekek éve rendezvénysorozatot. Potápi Árpád János államtitkár hétfőn beszámolt a 2018-as programokról és pályázatokról, amelyek értékelése szerint hatékonyan szolgálták a nemzetegyesítést.

Óriási érdeklődés kísérte a kétszázmillió forintos keretösszeggel a külhoni magyar civil és egyházi szervezeteknek, illetve vállalkozásoknak meghirdetett pályázatot – erről beszélt tegnap sajtótájékoztatón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy a pályázók olyan programokat szervezzenek, szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek a családok mindennapjait segítik.

A politikus ismertetése szerint összesen 435 kérelem érkezett be – amelyekben több mint 758 millió forintot igényeltek –, ezek 51,8 százalékát nyújtották be a civil és egyházi szervezetek, a többit a vállalkozások. Ezek csaknem harmadát, 136-ot tudtak támogatni, az elnyert összegek 250 ezer és kétmillió forint között mozogtak, így azért, hogy a legjobb pályázatokat támogatni tudják, 13,8 millió forinttal növelték a keretösszeget.

Potápi Árpád János rámutatott arra, hogy a pályázati forrásnak köszönhetően támogathatták az ingyenkonyha programot Munkácson, Újvidéken és Beregszászon egészségügyi szolgáltatásokat, Kolozsváron és Fiumében pedig játszóteret, illetve játszóházat bővítettek.

Az államtitkár ismertette a 2018 a külhoni magyar családok éve program eredményeit is. Emlékeztetett arra, hogy a nyitórendezvény 2018. február 2-án volt Budapesten kétszáz Kárpát-medencei családszervezet és vállalkozó részvételével, majd családi napot tartottak az Országházban, amelyre több száz határon túli magyar család látogatott el, s több Kárpát-medencei körutat is szerveztek, öt helyszínen összesen háromszáz egészségügyi szakembert sikerült bevonniuk a programba.

Kitért a tavaszi vállalkozásfejlesztési pályázat eredményeire is, amelyben 118 programot hatszázmillió forinttal támogattak. Júniusban megtartották a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját Mezőkövesden, a nyáron pedig különböző képzéseket és táborokat szerveztek. Emellett októberben két ízben egészségügyi szakembereket képeztek.

A Miénk a város! programelemet szintén folytatták, a hatodik éve meghirdetett, 6–10 éves külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak szervezett versenyben több mint ötezer gyermek vett részt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy bár a programra csak egymilliárd forint áll rendelkezésre, sikerült hat és fél ezer családot és tízezer gyermeket bevonni. Elhangzott az is, hogy idén a külhoni magyar gyerekek évét tartják, számos programelemet folytatnak, de lesznek újak is, a keretösszeg pedig ebben az évben is egymilliárd forint.