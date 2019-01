Jelentős enyhüléssel indul a február

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti

A Kárpát-medence egyre inkább a Nyugat-Európa felett örvénylő ciklon előoldalára kerül, emiatt pénteken több fokkal enyhébb levegő áramlik térségünk fölé.

Várható időjárás az ország területére péntek estig

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő várható, de főként az északi megyékben hosszabb időre kisüthet a nap. Délutántól elszórtan számíthatunk gyenge csapadékra: nyugaton hó, havas eső, míg keleten eleinte még eső is valószínű. Pénteken jobbára erősen felhős lesz az ég, de főként az északkeleti megyékben borult, párás maradhat az idő. Eleinte az Északi-középhegység és az Észak-Alföld tágabb környezetében valószínű havazás, havas eső, majd ott, illetve késő délutántól már nyugaton is egyre inkább eső várható. A reggeli órákban néhol átmeneti ónos eső, fagyott eső is lehet. A déli, délkeleti szél estétől a Dunántúlon, hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -5 fok között alakul, de az átmenetileg derült tájakon jobban lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 4 és 9 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hidegebb is lehet.