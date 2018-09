Janiczak távolodik a pártjától?

Könnyen elképzelhető, hogy Janiczak Dávid, Ózd jelenlegi jobbikos polgármestere nem a párt színeiben indul a jövő őszi önkormányzati választáson – erre utaló nyilatkozatot maga a politikus tett a közelmúltban a városi televízióban.

Janiczak az Apropó című műsor augusztus 30-i műsorában úgy fogalmazott: indulni fog a polgármesteri tisztségért a következő választáson, de hogy Jobbik-színekben vagy esetleg másképpen, arról még nincs döntés. Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy a polgármester esetleg már nem is tagja a Jobbiknak, Janiczak furcsa választ adott.

– Még nem hallottam róla, hogy nem lennék az. Tudomásom szerint még a Jobbik tagja és a párt által delegált polgármester vagyok. Aztán, hogy mit hoz a jövő, nyilván mindennap változik – tette hozzá mosolyogva a politikus.

A témában megkerestük Janiczak Dávidot, de az átirányított hívásunkat a titkárságon vették fel. Ott azt közölték, hogy a város polgármestere szabadságon van, és kérdéseinket ma tehetjük fel neki.

Ismert: Janiczak Dávid 2014 őszén választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város élére. A politikus időközben, 2016 tavaszán bekerült a Jobbik elnökségébe, ezt a tisztséget két évig töltötte be. Janiczak idén tavasszal a Jobbik országos listájáról bejutott a parlamentbe is, ám május 9-én lemondott képviselői mandátumáról, és továbbra is Ózd polgármestere maradt.