Jakab Péter nemcsak magát, de a pártját is minősítette

Az ECHO TV-ben tombolta ki magát a Jobbik szóvivője, Jakab Péter ezzel a viselkedéssel nemcsak magát, hanem az egész pártját minősítette – vélekedtek a Troll című műsor vendégei. Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy a magyar társadalomnak lenne olyan rétege, amelyik őszintén felnézne most erre a jó emberre.

Jakab Péter ezen a héten az ECHO TV Napi aktuális című műsorának volt vendége, a teljes beszélgetést ITT nézheti vissza.

Szarvas Szilveszter, a PestiSrácok.hu főszerkesztője szerint a Jobbik szóvivője ezzel megmutatta hova süllyedt ez a párt.

Kiemelte, nagyon jó, hogy Szabó Balázs is előállt korábbi történetekkel, hogy Simicska Lajostól hogyan kerültek pénzek. De azért ők ezt végrehajtották– tette hozzá. Jakab Péter hazudott folyamatosan a saját választóiknak. Csőbe húztak azokat, akik végül rájuk szavaztak – hangsúlyozta.

Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa úgy véli, ha egy párt szóvivője így tud viselkedni egy olyan TV csatornán, amit több ezren néznek, ezáltal magáról is bizonyítványt állít ki. Egy civilizált ember nem viselkedik így.

Szarvas Szilveszter külön gratulált ehhez a megnyilvánuláshoz, tényleg nem tud viselkedni és nincsen vitakultúrája.

Boros Bánk Levente pedig értelmezhetetlennek tartja Jakab Péter fellépését. A Médianéző ügyvezetője hozzátette, a Jobbik szóvivője úgy osztotta meg a videót a közösségi oldalán, hogy ő arra büszke. A valóságérzékeléssel eddig is probléma volt, mert úgy gondolták választást fognak nyerni, de most is probléma van.

Nem tudom elképzelni, hogy a magyar társadalomnak lenne olyan rétege, amelyik őszintén felnézne most erre a jó emberre – hangsúlyozta.

