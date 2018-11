Jakab István: A munkám a hobbim

Jakab István ma is ugyanaz az ember, aki harminc éve volt. Bárki megkeresheti őt a gondjával, bajával. Az Országgyűlés alelnöke saját bevallása szerint ugyanakkor kibírhatatlan is. Hogy miért? Arról a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke az ECHO TV Őszintén című műsorában beszélt.

Jakab István, amikor elfogadta a felkérést, hogy az Országgyűlés alelnöke legyen, azt tűzte ki célul, hogy amíg részt vesz a magyar parlament munkájában, segíteni fogja a mezőgazdaságban érintetteket.

Turda Adrienn kérdésére válaszolva elmondta: ő most is ugyanaz az ember, aki harminc éve volt. A mai napig bármelyik gazda megkeresheti őt a bajával, az ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Ő pedig, ahogy fogalmazott: járja az országot. A stáb ottlétekor is több megbeszélésre illetve egy vidéki fórumra várták.

A MAGOSZ elnöke arról is beszélt, egy barátja gazdaságán keresztül kap aktuális képet a mezőgazdaságot érintő változásokról, és arról, hogy azok mennyire működnek a mindennapokban. Mindemellett ott tud visszatérni a gyökerekhez is, és olyankor felül a traktorra vagy épp kombájnra.

Jakab István az újpesti piacot járva arról is beszélt: egy bolti eladó, egy hentes minden nap vizsgázik a vásárlók előtt. Kell, hogy meglegyen köztük a kölcsönös bizalom és tisztelet – tette hozzá.

Saját bevallása szerint kibírhatatlan ember. Mint mondta, azért, mert szeret naprakész lenni, aki viszont nincs képben, azt esetenként kijavítja.

A MAGOSZ elnöke szerencsésnek tartja magát, amiért azt csinálja, amit szeret. Ahogy fogalmaz: a munkája a hobbija, ezért soha nem fárad el.

Turda Adrienn arról is megkérdezte a Ház alelnökét, mennyire nehéz kordában tartani több mint 300 képviselőt. A válaszból kiderült: nem mindig egyszerű.

