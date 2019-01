Itt az újabb ellenzéki agyrém

Megint mozgolódik a magyarországi szélsőbal.

Az ünnepek elmúltával nem lehet már karácsonyfát támadni, a szánkólopás is nehezebbé vált, az oktogonos bulikához meg azért még hideg van, így az egyik ellenzéki csoportosulás egy péntekre meghirdetett demonstráció keretében metrófoglalást tervez.

Adjuk is át a szót anarchistáinknak: „Első akciónk, hogy január 18-án az utazás feltételeit betartva elfoglaljuk az M2-es metró szerelvényeit, ami a Déli pályaudvar és az Örs Vezér tere között közlekedik” – írják az esemény Facebook-oldalán, majd a felhívás így folytatódik: „…feltöltődik velünk a metró, és más közlekedő nem fér hozzá. A rendőrök sem tudnak tenni ellene semmit! Fázni sem fogunk. És a metróban agitálni is lehet….”

Nagy szerencse, hogy akadnak néhányan, akik ilyen agyament metrófoglalásokra ráérnek ebben a fene nagy diktatúrában. Ők jól érzik magukat, talán még a kormányt is megdöntik a föld alatt, aki meg munkába, iskolába, hazafelé menne, vagy bármilyen más, úgy általában az emberek nagy többsége által megszokott módon igyekezne a dolgára, az le van ejtve. Ugyan mit is számítanának, hiszen kormánybuktatás van, ellenállás, „szrtájk”.

Az anarcho-csőcselék szerint ezt kívánja most a nemzet érdeke, ők helyettünk is metróznak, aki meg munkába menet nem fér be a szerelvényekbe, az majd gyalogol a hóesésben, ennyi áldozat férjen már bele, hogy könnyeben megbukjon a kormány. (Szinte érthetetlen, hogy nem jutott még eszükbe, milyen klassz lenne az, ha a metrószerelvényt maga Fekete-Győr, vagy valamelyik másik jópofa srác vezetné.)

A metrófoglalás tervéről persze azonnal beszámolt az ellenzéki média, cinkos kacsintással jutalmazva a mókás anarchistákat.

A helyzet azonban egyáltalán nem vidám. Van néhány száz ember, akik ezt komolyan gondolják, ráadásul már nemcsak a ballib sajtó, hanem az ellenzéki képviselők nagy többsége is adja alájuk a lovat.

De adunk egy tippet!

Mi lenne, ha ez a pár száz ember ugyanezt az akciót előtte kipróbálná mondjuk Párizsban? Kezdhetnék rögtön az 1-es számozású, vagy bármely más járattal a francia főváros észak-keleti felén. Biztos a helyiek is csatlakoznának a „szrtájk”-hoz, amíg meg nem érkezik Macron rendőrsége, valószínűleg ugyanolyan megértő hozzáállással, mint amit a Kossuth téren is tapasztaltak.