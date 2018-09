Ismét teljes vonalán jár az 1-es villamos

Hétfőtől a tanítási időben érvényes menetrend lép életbe a fővárosban

Mától újra a teljes vonalán, a Bécsi út – Vörösvári út és a Fehérvári út – Etele út között közlekedik az 1-es villamos – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A nyári vonalfelújítás során a Népliget és a Mester utca között újjáépítették a villamosvágányt, illetve a Hős utcánál is renoválták a villamospályát és az átjárókat. Szeptember 3-tól, hétfőtől újra a teljes vonalán, a dél-budai végállomása és a Széll Kálmán tér között jár a 4-es és a 6-os villamos is.

A legforgalmasabb villamosvonalon a nyári felújítás idején a korábbinál korszerűbb villamospálya épült a BKV Zrt. beruházásában az Oktogon és a József utca között, több mint 3 kilométeres szakaszon. A Szent István körúton is megszűnnek hétfőtől az autósokat érintő forgalomkorlátozások, miután befejezik a vízvezeték-rekonstrukciós munkákat. Ugyancsak hétfőtől ismét megáll a 2-es metró a Kossuth Lajos téren.

A BAH-csomópontban a felújított felüljárót legkésőbb holnap hajnaltól használhatják újra a városközpont felé tartó autósok, egyúttal a városhatár felé haladók számára is megszűnnek a forgalomkorlátozások.

Fotó: Éberling András

A BKK közleménye szerint a nyári felújítások keretében szeptemberben várható még néhány további olyan munkálat, amely már nem zavarja majd a villamosforgalmat és a közúti közlekedést.

A fővárosi közlekedésszervező cég arról is beszámolt, hogy hétfőtől, a 2018–19-es iskolai tanév első napjától a fővárosi közösségi közlekedési járatok a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint – a nyárinál lényegesen gyakrabban – indulnak.

A megnövekvő utazási igényekhez igazodva a BKK további járatsűrítést vezet be a 4-es metró és a 2-es villamos vonalán.