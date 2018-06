Interneten jelenthetjük be a károkat

Az illetékes hivatalok munkáját is segítené az új környezetvédelmi szolgáltatás

A környezeti problémák, például hulladéklerakók lakossági bejelentését jelentősen megkönnyítő internetes portál indult EnviroMind néven. A külföldről is könnyedén megtehető bejelentések az illetékes hivatalok munkáját is segítik. Egy hasonló kezdeményezés – a Hulladekvadasz.hu – a bejelentések mellett szemléletformálással is foglalkozik.

Zajok, szaghatások és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre internetes portált a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) – tudatták közleményben. Az EnviroMind elnevezésű környezetvédelmi honlapon a lakosság akár külföldről, például egy telefonról is jelezheti a mindennapokban tapasztalt környezeti problémákat, amelyek ezáltal gyorsabban feldolgozhatók.

Ha valakinek például illegális hulladéklerakóról van tudomása, a portálon könnyedén, egy űrlap kitöltésével jelezheti a problémát. A már beküldött észlelések rendszerezetten, térképes formában találhatók a honlapon, mutatva, hogy melyek a legjellemzőbb gondok az egyes régiókban. Ezáltal az illetékes hivatalok is könnyebben végezhetik el a további szükséges vizsgálatokat.

– Bár a költséghatékony technológiák gyors ütemű fejlődése lehetővé teszi, hogy a lakosság is részt vehessen az automatizált adatgyűjtésben, sajnos az emberek a legtöbb esetben nincsenek kellőképpen bevonva a lakóhelyük környékére vonatkozó mérési és döntési folyamatokba. Az EnviroMind portállal ezen a tendencián szeretnénk változtatni – hangsúlyozta Erdős Gergely, a weboldal egyik alapítója, az iASK vezető kutatója.

Szavai szerint a program megalkotói olyan önkormányzati, állami és ipari együttműködések kialakítására is törekednek, amelyek segítséget nyújtanak a döntéshozóknak összeszedni azokat az észleléseket és méréseket, amelyek biztosíthatnák a legfontosabb információkat a lakosságot érintő problémákról.

– Fejlesztés alatt áll egy olyan új funkció is, amely az időjárási adatokat hozzárendeli az észlelések potenciális forrásaihoz, így a vizsgálatok gyorsabban le tudnak zajlani. Emellett a feltárt összefüggések alapján automatikus értesítéseket, riportokat szeretnénk küldeni a településvezetőknek, a hatóságoknak. A rendszerhez hamarosan csatlakoztathatók lesznek külső, automatizált mérőeszközök is, például házi időjárás-állomások, környezeti információt biztosító szenzorok, amelyek az adott problémakör akár valós idejű elemzését is lehetővé teszik – fejtette ki Erdős Gergely.

Hasonló kezdeményezés a 2016 elején indult Hulladékvadász.hu, ahova eddig már több mint 2500, illegális hulladék lerakásával kapcsolatos bejelentés érkezett.

– Általánosságban szemétdombokkal, hulladéklerakatokkal kapcsolatban keresnek minket, illetve olyan kérdésekkel, hogy hova lehet vinni különböző típusú hulladékokat. A közterületeinken hagyott, lerobbant autóroncsok miatt is sok bejelentés érkezik, Zuglóból például hetente kapjuk az ilyen jellegű bejelentéseket – közölte lapunkkal Szebenyi Péter, a portál működését biztosító Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint mondta, szemléletformáló kampányokat is indítanak.

– Ilyen volt a Csomagolásmentes május eseménysorozatunk, ami egy napon, Budapesten és Debrecenben tartott flashmobokban csúcsosodott ki – számolt be róla az elnök, hozzátéve: sorra nyerik a különböző díjakat, legutóbb – múlt csütörtökön – a Magyar Telekom Delfin-díját vehették át a fenntartható tudatformálás kategóriában. Mint fogalmazott, céljuk egy ízig-vérig magyar zöldszervezet létrehozása, ami a mindenkori magyar kormánnyal szorosan együttműködik, segítve annak munkáját.